國乒樊振東現身機場遭粉絲「圍攻」　官媒：體育圈非「飯圈」

日前，乒乓球國手樊振東由廣州啟程，前往西安參加正在舉行的第十四屆全運會。惟其現身廣州機場時，遭遇大批粉絲「圍攻」，場面一度混亂，並引發廣泛關注。

對此，官媒《人民日報》發表評論表示，體育圈不該是「飯圈」，追「星」不能過度。否則，不僅會影響社會秩序，也會對運動員生活和訓練造成困擾。



振東借用其球迷會的微博賬號發表聲明。（微博）

乒乓球國手樊振東，在獲得東京奧運會乒乓球男子單打亞軍後人氣爆增。周一（13日），他現身廣州機場時，遇到大批粉絲在現場送機。據現場圖片顯示，樊振東身著深灰色T恤與黑色短褲，他抵達機場後即受到熱情歡迎，有的粉絲拿出紙筆向其討要簽名、有的手持手機一路拍攝、還有的遞出為他準備的禮物，現場情況可謂水洩不通，一度需要保安人員維持秩序。

當晚，樊振東借用其球迷會的微博賬號發表聲明稱，「現場持續出現的很不得體的擁擠、身體接觸等等，除了對我本人造成極大困擾外，還給機場工作人員、群眾增加了諸多不便。加之目前疫情尚未結束，保持安全距離是所有人的責任，出現今天這樣的情況，影響是很負面的。」

聲明中，樊振東感謝了粉絲支持和喜歡作為運動員的他，但他表示，在賽場外自己只是普通人，和每個普通人一樣需要私人空間。「我相信真正的球迷都能理解我對分寸感的堅持，也相信球迷們很願意做有分寸感的人、把握住應有的禮貌邊界。」

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聲明中樊振東還指，在隊伍安排的行程和賽場內的集體場合，會在時間允許的情況下盡量滿足高素質球迷的簽名需求，但禮物方面，除了信件其餘均不接受。「至於我的個人行程，絕對不希望被接送機和追拍，也不會在個人場合簽名合影，懇請球迷們允許我做個普通人。」

此外，事件還引發官媒關注，《人民日報》發表評論表示，運動員被喜歡，運動賽事被關注，既有助於大眾體育的開展，也有利於讓運動員身上的頑強拼搏精神激勵更多人，這本是好事。但喜愛支持要講求方法，加油助威也需注意分寸。多關注賽場表現，少打擾私人空間，恐怕才是體育迷們追星的正確打開方式。