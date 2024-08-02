樊振東被日媒封為「中國之壁」　內地網民讚張本智和：可敬的對手

巴黎奧運乒乓球男單8強戰中，中國選手樊振東，在比分一度落後的情況下力挽狂瀾，最終以4：3戰勝日本選手張本智和，晉級四強。許多內地網民都盛讚這場比賽「打出決賽水平」，更稱讚張本智和是可敬的對手，《朝日新聞》則封樊振東為「中國之壁」，並以「張本智和遺憾未能打破『中國之壁』，比賽最終被對手逆轉」為題報道。



樊振東上演驚天大逆轉。（新華社）

賽後，張本智和發文稱，自己充分利用了這三年的時間，「即使我付出了我的一切，但這還不夠。到目前為止，我還沒有資格成為單打獎牌得主或冠軍。我別無選擇，只能讓接下來的四年配得上冠軍。很沮喪，但剩下的就是完成團體賽了！戶上、筱冢以及日本隊都會全力以赴！」

據了解，張本智和出生於日本宮城縣仙台市，父母皆為前中國乒乓球運動員，母親曾代表中國參加1995年世界乒乓球錦標賽，妹妹張本美和也是乒乓球運動員。受日本乒乓球協會的邀請，全家除了母親以外選擇歸化日本，此後開始代表日本參加國際賽事。張本智和在中國也有不少粉絲，許多內地網民也稱讚他在比賽中的表現，雖有不少網民批評他規化日本，但也有不少網民肯定他的表現，稱「真正喜歡乒乓球的人都會被這個年輕選手打動。」

張本智和（右）與張本美和（左）兩兄妹。（公關提供）

樊振東8強戰面對張本智和。（新華社）

樊振東被日媒封為「中國之壁」:

網民點睇：

今晚真的奉獻出了一場堪稱決賽水平的表演！

說實話，張本的實力是真挺強的，他還很年輕!中國這個年紀沒有像他這樣程度的！

僅談奧林匹克精神的話，我蠻欣賞他的。是很有實力的對手，也打出來了很漂亮的比賽。

一點也不討厭張本智和，成績都是靠自己一拍一拍掙來的！

確實得承認他很強至少配拿牌，然後為四年後感到害怕……希望（中國隊）有強勁的新人吧！

