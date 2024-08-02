孫穎莎晉級乒乓女單決賽　大滿貫只欠奧運金牌：我要做｢大魔王｣

【編按：巴黎奧運乒乓球女子單打準決賽，中國選手孫穎莎4比0戰勝日本選手早田希娜，晉級決賽。本屆奧運女單比賽將於周六（3日）晚進行，孫穎莎屆時將會師隊友陳夢。】

萬眾期待的巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，國家隊及港隊一眾運動員均已準備就緒，誓要再創佳績。本文將介紹國家隊女子乒乓球隊主將孫穎莎的故事。



5歲愛上乒乓球 孫穎莎悟性特別高

孫穎莎自小學習乒乓，並展現過人天賦。（網上圖片）

「00後」的孫穎莎早已是世界女乒「一姐」，但她還有更高的目標，就是要蛻變成乒壇的「大魔王」；2024年的巴黎奧運，將是孫穎莎展示實力的舞台。

孫穎莎2000年出生在河北石家莊一個普通公務員家庭。她5歲時被媽媽帶到一間小學的乒乓球館學打球。

媽媽的原意是讓女兒鍛練身體，沒想孫穎莎一接觸就愛上這項運動，每天都期待着去訓練，回到家裏就想着剛學來的技術，還會站在床上不斷對牆發球，就這樣一直玩到睡覺。

而在教練眼中，積極又主動的孫穎莎當然是「省心」的學員，何況這小女孫悟性特別高，很多動作看過一眼就知道該怎麽做了，進步奇快，更何況她可愛又活潑.....

不久後，孫穎莎就成了球館裏頂尖學員，無論男孩還是女孩，幾乎都不是她的對手。

孫穎莎被叫「老孫」 偶像是張怡寧

國乒備戰巴黎奧運期間，張怡寧（中）到訓練場地探班，孫穎莎當然要專心（右）聆聽偶像傳授經驗。（網上圖片）

因為表現突出，孫穎莎10歲即被選入河北省隊，走上職業運動員之路。這時期孫穎莎多了一個與年齡不相配的外號──「老孫」，因為教練看到她比賽和發球前總會沉靜思考，顯得少年老成。

也在進入省隊之時，孫穎莎有了冠軍夢，她的偶像是當打之年幾乎無敵的「大魔頭」張怡寧，她希望長大後能和張怡寧一樣成為世界冠軍、奧運冠軍。

孫穎莎多年後亦提到那時的另一個動力，就是想親眼看到國家隊的球員，「而且我非常羨慕他們的衣服上有國旗和自己的名字。那時候想去北京，去國家隊，想看到這些偶像，穿上帶名字和國旗的衣服」。

從資料可以看到，孫穎莎加入國家隊的目標其實很快就實現了。2015年，也就是15歲那年，她獲得了全國少年錦標賽女單冠軍，順理成章的成為國家隊一員。

孫穎莎16歲奪國際賽冠軍 一戰成名

孫穎莎2017年在日本公開賽摘得女單冠軍，成為中國首位「00後」國際賽冠軍。圖為孫穎莎在日本公開賽的比賽。（網上圖片）

到了2017年，未滿17歲的她在日本公開賽戰勝「師姊」陳夢獲得女單第一名，成為國乒首位「00後」國際賽冠軍，一嗚驚人。

此後孫穎莎憑着天賦和努力，職業生涯一路向上，在多項重要賽事都取得好成績。2021年舉行的東京奧運，她和隊友合作摘得女團金牌，雖然女單項目不敵陳夢，只得一面銀牌，但作為一位「00後」年輕運動員，這已是了不起的成就。

在此期間，在賽場上沉穩應戰、打法硬朗的孫穎莎又有了新外號──「小魔王」。

不過，孫穎莎「不滿足」於這個外號。孫穎莎曾說過，她更希望自己能和偶像張怡寧一樣成為「大魔王」，「寧姐是大魔王，我也很希望有一天能蛻變成『大魔王』」。

單打大滿貫 孫穎莎只欠奧運金牌

孫穎莎2024年在澳門奪得世界盃女單冠軍，賽後她與男單冠軍馬龍一起自拍。（網上圖片）

進入巴黎奧運周期，孫穎莎繼續爆發：2022年1月，她的世界排名首次登頂，成為首位「00後」的「世一」。

2023年，她奪得世錦賽女單冠軍，2024年，她把世界杯女單冠軍收入囊中。至此，「大滿貫」的3個女單冠軍，孫穎莎只欠一個奧運。

巴黎奧運，孫穎莎是中國女乒的頭號單打，並將出戰女團、女雙項目。

在巴黎賽場上她能完成「大滿貫」、能修練成無敵「大魔王」嗎？大家拭目以待。

孫穎莎除了球技好，萌萌的她還很有「觀眾緣」，是「粉絲」最多的國乒球手之一。圖為她22歲生日的照片。（網上圖片）

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