張本智和與教練全程中文溝通　對方是倪夏蓮同鄉　曾帶出多名冠軍

巴黎奧運乒乓球男單8強戰中，中國選手樊振東上演驚天大逆轉，在大比分一度落後的情況下力挽狂瀾，最終以4：3戰勝日本選手張本智和。比賽中的一幕引發熱議，張本智和全程用中文與教練溝通，該畫面被網民捕捉後衝上微博熱搜。



張本智和全程用中文與教練溝通。（央視）

張本智和出生於日本宮城縣仙台市，父母皆為前中國乒乓球運動員，母親曾代表中國參加1995年世界乒乓球錦標賽，妹妹張本美和也是乒乓球運動員。受日本乒乓球協會的邀請，全家除了母親以外選擇歸化日本，此後開始代表日本參加國際賽事。

至於張本智和的教練董崎岷則是上海人，曾和劉國梁做過隊友，與61歲的「乒乓嫲嫲」倪夏蓮也有交情。1998年退役之後，董崎岷遠赴日本與上海姑娘鄭琦結婚，並長期旅居於日本。2022年起，董崎岷開始擔任張本智和的教練。

董崎岷已旅居日本26年。（網上圖片）

據報道，董崎岷培養了多位日本全國冠軍球員，帶領十六銀行俱樂部捧得職業聯賽冠軍，並在妻子開辦的美崎俱樂部，挖掘並培養了木造勇人進入日本國家隊。

2022年，董崎岷進入日本國家隊，而張本智和的父母則和董崎岷是同時代的運動員，他們希望董崎岷能幫幫兒子。自此，董崎岷成為張本智和的教練。

初次見面時，董崎岷問張本智和希望用哪種語言溝通，張本智和說「中文吧」。據《極目新聞》報道，乒乓球的技戰術用中文表達比用日文更精準，所以，兩人之間的短訊也是用中文。當年，張本智和就擊敗中國選手林高遠奪得WTT冠軍賽男單冠軍。此後，張本智和一直是日本男乒的領軍人物。

董崎岷與倪夏蓮都來自上海。（路透社）

至於國外選手背後的教練是來自中國的，網絡上或多或少會引起議論，董崎岷認為，「各國之間既需要競爭又需要交流。當一個國家的運動員水平提高了，自然會吸引當地更多人加入這項運動。打球的人多了，能同中國隊抗衡了，懸念出來了，這個項目才更吸引人。」

董崎岷還說，東京奧運乒乓球混雙決賽，在日本的收視率位列當天所有電視節目之首。而以往比賽，如果前四名都是中國人，體育館基本沒什麽人。

董崎岷與張本智和。（網上圖片）

對於乒乓球未來的發展，董崎岷表示，「乒乓球水平高了，競爭激烈了，關注的人越來越多了，我們海外乒乓人，不孤單。」

對於張本智和全程用中文與教練董崎岷溝通，網民點睇：

「兩都是中國人。」

「這哥是一點日語都不想講。」

「這不是養狼計劃嗎，教練都是狼過去的。」

「日本人看了好久：是我們國家在打嗎我怎麽聽不懂。」

「其實我感覺張本不壞，挺實誠的。感覺他也不容易，挺想他拿個牌。」

