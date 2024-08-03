空中飛的成功飛跨長江　25公里航程僅需10分鐘

內地多地開始發展低空經濟，周四（1日），上海峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）完成跨長江首飛。



2月27日，在深圳蛇口郵輪母港拍攝的5座eVTOL（電動垂直起降）航空器盛世龍。（新華社）

據內媒報道，當天，該型飛行器從位於南京浦口區的南京市無人機基地起飛，飛越長江並沿江盤旋巡航後返回基地，航程25公里，往返飛行時長10分鐘。峰飛航空此次飛行實現了噸級以上eVTOL首次跨長江飛行。

盛世龍eVTOL電動垂直起降航空器，搭載純電動力，垂直起飛後，在空中轉換為固定翼飛行模式水平巡航。峰飛航空表示，該型號具有直升機靈活起降的特點，也能大幅節省地面交通時間，但與傳統直升機相比，噪聲低、綠色環保。

至於為何選擇跨長江飛行？上海峰飛航空相關負責人表示，作為長江黃金水道上的重要交通樞紐，南京建有多座長江大橋，但部分跨江行程依然受到長江天然阻隔的影響。以南京無人機基地到對岸的魚嘴濕地公園為例，兩地間直線距離不長，地面車程卻長達20公里，需耗時25分鐘，而盛世龍直線飛行，單程僅需5分鐘，用時可節約80%。

8月1日，上海峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）完成跨長江首飛。（網上圖片）

8月1日，上海峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）完成跨長江首飛。（網上圖片）

8月1日，上海峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）完成跨長江首飛。（網上圖片）

不過，有業內專家表示，低空經濟距離商業落地還有一段路要走，並且挑戰不小。

據eVTOL企業高管介紹，在長三角、粵港澳大灣區等都市圈，eVTOL5分鐘時間、20公里左右的航程、60元人民幣左右的單座成本，有望在旅遊、城市內通勤、城市間短途飛行、應急救援等場景得到廣泛應用。

今年2月，峰飛航空在深圳至珠海完成全球首次跨城跨海飛行，將兩地間3小時的地面車程縮短至飛行20分鐘。此外，今年5月，峰飛航空還完成了噸級以上eVTOL在中東阿聯酋長達123公里的首次飛行。

上海峰飛航空的盛世龍eVTOL。（峰飛航空官網）

據介紹，峰飛航空科技在深圳也在加大佈局和投入，最主要的任務就是希望能夠構建出具體的應用場景，比如物流、應急消防等，最後布置出未來載人航行的示範航線，讓航空器能夠真正的飛起來，發揮應有的社會價值，實現商業化和常態化。未來數年內，粵港澳大灣區將開設數百條eVTOL航線。

中國信通院首席專家續合元今年7月在世界人工智能大會上表示，預計eVTOL城市交通及空中旅遊產業規模將在2030年達到300億元人民幣，其中，空中旅遊率先興起，隨後空中巴士、空中出租車也將風行，後續將逐步帶動私人出行市場。無人機在農林植保、電力巡檢、地理測繪等相關應用場景具有明顯優勢；對於物流應用場景，無人機將在未來3—5年內逐漸實現正向收益，並在末端載物場景走向成熟。