外賣從天而降！深圳公園開通美團無人機配送航線　10分鐘送2公里

日前，深圳市屬公園首條無人機配送航線，在深圳中心公園正式啟用美團無人機為深圳中心公園遊客配送商品。



據深圳市城市管理和綜合執法局消息，下一步，深圳還將在園博園、蓮花山公園、深圳灣公園、筆架山體育公園等符合條件的公園，增加無人機配送服務，加速「公園+無人機」應用場景落地。



深圳市屬公園首條無人機配送航線，在深圳中心公園正式啟用美團無人機為深圳中心公園遊客配送商品。（深圳發布）

據了解，低空經濟正在成為深圳一個新的增長點隨著公園消費在深圳迅速發展越來越多的人習慣「在公園點外賣」。遊客只要動動手指就能在公園內，快速獲得「從天而降」的各類外賣。

新航線以深業上城為起點，最快10分鐘就能將肯德基、奈雪的茶、7-Eleven便利店等商家超千種商品空投到2公里外的深圳中心公園。

「現在有了無人機配送，只需走到公園內的空投櫃取餐即可，特別方便！」市民張小姐週末經常帶著家人在中心公園露營，為了準備家人的食物，往往要帶上10多種裝備，令她十分頭疼。「我也嘗試過點外賣，可是取餐太麻煩了。」

解決公園配送問題：一小時可接40單

過去，遊客在公園下單外賣，因為公園面積較大、景點分散、園內配送依靠外賣員步行，普遍存在定位難、配送慢的問題。美團無人機運營總監楊俊偉表示，無人機配送服務不僅節省了大量溝通時間，配送效率也大幅提升，保證了餐品的溫度與口感，他強調，「這種『點對點』的配送模式給消費者帶來了更好的體驗。」

楊俊偉還表示，節假日期間將根據訂單量配備更多的無人機，以滿足消費者在公園的需求。根據測算，中心公園這條航線1小時內可接近40個外賣訂單。

讓「流量」變「經濟增量」。當前國內各地爭相佈局低空經濟產業，而深圳是其中的發展「高地」，隨著公園消費在深圳迅速發展，巨大人流量下潛藏的「消費力」正成為「低空經濟」的一個新的增長點。

深圳人才公園首個開通美團無人機外賣

據公開數據顯示，今年春節假期，深圳全市公園總客流量達733.75萬人次。記者還從美團瞭解到，今年春節假期，深圳多個公園的無人機配送訂單量增長迅猛，較去年十一長假同期增長約80%，其中炸雞、漢堡等商品銷量環比十一假期增長超過5倍；周邊許多商家超八成的外賣訂單，消費者會指定要求由無人機配送完成。

早在2023年9月，深圳人才公園就開通了美團無人機外賣航線，經過一段時間的測試，美團的無人機產品也進行了迭代升級，產品更加安全，更加高效。

深圳市公園管理中心公眾服務部技術主管黃曉偉稱，「目前，無人機落地公園需要滿足3個條件，一是公園周邊需要有配套商圈，二是取得飛行航線許可，三是路線規劃需要避開風箏區域。」

他強調，隨著科技創新和政策配套進一步完善，「無人機配送」將逐漸成為深圳公園更加常見的配送方式，為消費者帶來更高品質的遊玩服務體驗。