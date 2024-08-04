奧運羽毛球男雙海峽大戰　央視疑因敏感原因不轉播　突轉軚直播

巴黎奧運男雙決賽將在台灣8月4日晚間10時登場，台灣羽球「麟洋配」（李洋、王齊麟）將對決中國大陸的「梁王組合」（梁偉鏗、王昶）。



據了解，《央視》原本在體育頻道（CCTV-5）的節目表中安排了此場比賽的轉播，但後來突然取消，改為播放「錄像：體操男子吊環」，引起了球迷們的不滿，希望能看到這場「海峽大戰」。不過疑似因為球迷們的呼聲太大，直到晚上8時左右，《央視》突然在奧林匹克頻道（CCTV-16）的節目表上加入了此場比賽的轉播，讓兩岸觀眾都能一起觀賞這場「海峽大戰」。

李洋（左）及王齊麟在2021年東京奧運羽毛球男雙封王，為中華台北贏得史上首面羽毛球金牌。（Getty Images）

據了解，此前王齊麟、李洋在7月31日與大陸組合劉雨辰、歐烜屹的比賽，雖然有中國大陸選手，央視卻罕見地未有轉播；該場比賽最終由「麟洋配」2比1獲勝。

此前，體育評論員孫寧智透露，咪咕視頻由於「敏感原因無訊號」，所以不會轉播羽毛球男雙決賽，但央視不知會不會播；而原本截至4日下午3點20分，央視相關頻道的節目表都未列出這場比賽。他感嘆表示，職業生涯第一場奧運解說遺憾錯失。

體育評論員孫寧智透露，咪咕視頻由於「敏感原因無訊號」，所以不會轉播羽毛球男雙決賽。（微博）

中國組合梁偉鏗、王昶在中國都有高人氣。

東京奧運「麟洋配」奪金牌 央視播歌時突然喊卡

台媒整理，回顧三年前的東京奧運，「麟洋配」在金牌戰中同樣對上中國組合。儘管《央視》進行了轉播，但在頒獎典禮進行到一半時突然中斷，未播放中華台北奧委會的會歌。