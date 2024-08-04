林郁婷晉四強激動落淚　出發巴黎奧運前稱：像岳飛被冠莫須有罪名

中華台北的「拳后」林郁婷捲入性別爭議風波，她在4日（周日）以5：0擊敗保加利亞的施坦妮娃（Svetlana Staneva），躋身巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強，由於奧運拳擊沒有銅牌戰，因此她已肯定獲得獎牌。林郁婷賽後流淚稱：「謝謝全台灣支持的力量。」



林郁婷在4日（周日）以5：0擊敗保加利亞的施坦妮娃（Svetlana Staneva）。（路透社）

林郁婷周日擊敗施坦妮娃後，在接受媒體訪問時終於忍不住眼淚。（聯合報）

台媒中央社報道指，林郁婷周日擊敗施坦妮娃後，在接受媒體訪問時終於忍不住眼淚，「我收到很多私訊，雖然都還沒看，但知道很多人都在為我加油，我一定會帶著這份力量一路打到最後。」

林郁婷表示，壓力真的很大，能走到這一步確實很不容易，「今天對手的實力很強，一開始確實自己有點緊繃，但後2回合自己放開後就好多了。雖然今天贏了，但絕對不能鬆懈，還有2場要打，目標就是金牌」。

此外，今天中華奧林匹克委員會主席林鴻道首度受訪表示，「林郁婷的身分絕對沒問題，就是百分之百的女性運動員。」

另一方面，中華奧林匹克委員會也發布聲明指出，堅定與選手站在一起並全力支持，代表團強烈譴責惡意的網絡謾罵與人身攻擊，呼籲此類行為應立即停止。

曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷。（翻攝台媒）

「我覺得自己像是岳飛」

林郁婷出發奧運前接受時尚雜誌《VOGUE》採訪，她當時就曾回應爭議：「我覺得自己像是岳飛，被冠上了莫須有的罪名。」她提到自己參加世錦賽7次，偏偏只有去年被指出問題，且國際拳擊總會（IBA）方面並沒有公布檢測過程，只是甩出一張紙就說她不符資格，讓她相當無奈，所幸後來她登上杭州亞運奪金，今年也再次邁進奧運，她自信表示「能站上奧運舞台，就已經讓謠言不攻自破，還需要多說什麼嗎？」