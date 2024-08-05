內地快時尚品牌SHEIN服飾含毒？檢驗：內褲致癌、美甲產品鎳超標

中國快時尚跨境電商巨頭SHEIN（希音）近日再度陷入產品安全風波。據德國媒體報道，專業刊物Oekotest的檢測顯示，SHEIN的部分產品含有大量有毒化學物質。在21件抽檢的產品中，超過三分之二未能通過測試，這些產品涵蓋了不同年齡段的服裝，包括女性、男性、青少年和嬰兒，甚至還有鞋子。



根據檢測結果，大多數SHEIN產品的品質不合格，其中最好等級僅為「尚可」。部分產品中檢測出有害物質，包括銻、二甲基甲酰胺、鉛、鎘和鄰苯二甲酸鹽等。特別是兩雙涼鞋被發現含有超標的鉛和鎘，另有女款涼鞋檢出可能損害生殖器官的鄰苯二甲酸鹽，顯示產品存在嚴重的健康風險。

SHEIN是一家總部設於新加坡的中國快銷品牌。（網上照片）

不僅在德國，韓國首爾市政府也對SHEIN等跨境電商平台銷售的商品進行了檢測，發現問題頗多。例如，SHEIN的一款女性內褲檢出超標2.9倍的致癌物質，另有兩款口紅檢出紅色葡萄球菌，以及四種美甲產品的鎳含量超標達97.4倍，可能引發皮膚炎及肝功能受損。

此外，首爾市政府還發現SHEIN銷售的三款紙質吸管的總遷移量超標，最高達標準值的43.3倍。這些吸管中含有聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、丙烯酸樹脂等成分，存在安全隱患。另一家跨境電商平台Temu銷售的10款棉花棒中，有6款細菌菌落總數超標，最高達到標準值的36.7倍。

中國兩大電商企業Temu和SHEIN在美國巿場掀起激烈鬥爭。

SHEIN於2008年由內地商人許仰天創立，總部現位於新加坡，其服飾商品主要由約5000家中國公司提供。此次產品安全問題的曝光，對該公司的國際聲譽造成了不小的影響。