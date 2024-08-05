遊客八達嶺長城用鑰匙刻字被捕　警方：行拘5日罰款兼列黑名單

有女遊客日前在八達嶺長城遊覽時，用鑰匙在城牆上刻字。北京市延慶公安分局八達嶺派出所收到舉報後一路追蹤，將已經「轉戰」頤和園的女遊客唐某查獲，予以治安拘留和罰款處罰。



微信公眾號@法治網報道，從外省到北京旅遊的唐某在八達嶺長城北八樓遊覽時，用鑰匙在城牆刻上自己的名字，被現場其他遊客發現並舉報。通過舉報人拍攝的影片和照片，民警和工作人員一路追蹤唐某的遊覽軌跡，最終查到其信息及參加的旅行團情況。

2024年7月17日，北京，暑期來臨，八達嶺長城迎來客流高峰，景區人頭攢動。（視覺中國）

經查，唐某當時已離開八達嶺景區，轉到頤和園遊玩，警員立即趕到將唐某查獲。警方依據治安處罰法的規定，對唐某處以行政拘留5天、罰款200元（人民幣，下同），唐某也被列入八達嶺景區的黑名單以示懲戒。

八達嶺派出所民警介紹，針對在城牆上刻劃故意破壞文物的違法行為，派出所會同八達嶺景區、八達嶺文旅集團加強人防、物防、技防，並聯合景區在八達嶺長城各重點部位加強值守。

2024年7月17日，北京，暑期來臨，八達嶺長城迎來客流高峰，景區人頭攢動。（視覺中國）

另外，八達嶺景區在登城口、網紅打卡地等重點部位增設26塊禁止刻劃提示牌，利用景區大屏、廣播以及遊客購票系統第一時間提示禁止刻劃。景區也明確要求導遊提醒隨團人員禁止刻劃和禁止不文明遊園行為。

民警介紹，自從景區實行實名制購票後，違法行為的查證打擊精準度有明顯提升。3年來，八達嶺派出所共偵辦違法刻劃案件45件，行政拘留41人，警告4人。