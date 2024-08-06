受賄1.08億　深圳市前市長陳如桂被判無期徒刑　沒收全部個人財產

據《央視新聞》，2024年8月6日上午，廣西壯族自治區南寧市中級人民法院一審公開宣判廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳如桂受賄一案，對被告人陳如桂以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



深圳市人民政府副市長、代理市長陳如桂向憲法宣誓就職。（網上圖片）

經審理查明：2003年至2022年，被告人陳如桂利用擔任廣州市建委主任、市建設工委書記，廣州市政府黨組成員、秘書長，廣州市委常委、副市長，廣州市委副書記、政法委書記，中山市委書記，深圳市委副書記、市長，廣東省人大常委會黨組成員、副主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程承攬、項目推進、企業經營等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.08億餘元。

廣西壯族自治區南寧市中級人民法院一審公開開庭審理了陳如桂受賄一案。（央視新聞）

南寧市中級人民法院認為，被告人陳如桂的行為構成受賄罪。陳如桂受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其部分受賄系未遂，到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息已全部追繳，依法可以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

2022年6月，中央紀委國家監委網站發布消息，廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

陳如桂是深圳27年以來再次出現的廣東省本土市長。（網上圖片）

2022年，時年59歲的陳如桂於一年前卸任深圳市長一職，為繼許宗衡之後，又一名曾任深圳市長的落馬高官。

公開資料顯示，陳如桂出生於1962年9月，廣東廉江人，1992年10月加入中國共產黨，1983年8月參加工作，中南工業大學地質系應用地球物理專業畢業，研究生學歷，工學博士，高級工程師，享受國務院特殊津貼專家。

陳如桂曾任職廣州，歷任廣州市政府秘書長、黨組成員，市政府辦公廳黨組書記，廣州市委常委、秘書長，廣州市委常委、副市長，廣州市委副書記、政法委書記等職。2016年，他任中山市委書記， 2017年任深圳市委副書記、市長。2021年4月辭去深圳市市長職務，後任廣東省人大常委會黨組成員，2022年1月任廣東省人大常委會副主任。

據《央視新聞》，2024年8月6日上午，廣西壯族自治區南寧市中級人民法院一審公開宣判廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳如桂受賄一案，對被告人陳如桂以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。（央視新聞）

官場積弊：深圳多名官員落馬

《香港01》此前在《深圳原副市長黃敏被查 官場持續震盪暴露了什麼？》一文中寫道，深圳過去是改革開放的先行者，如今成了社會主義先行示範區。自18大以來深圳有多位官員落馬，從「塌方式腐敗」險情預警到兩位退休官員接續墜樓，今年3月14日深圳是原副市長黃敏被查，暴露出深圳官場積弊已久。

深圳原副市長黃敏。（資料圖片）

文中指出，至2014年底，31個省份立案調查的廳局級及以下官員有656人，其中以廣東官員48人居於首位，涉案領域集中在交通系統、礦產資源領域、國土資源系統、國企。

深圳落馬官員包括前深圳市委常委、政法委書記蔣尊玉，前深圳市副市長梁道行，前深圳市政協副主席黃志光，以及前深圳市公安局消防監督管理局副局長劉躍紅。

2016年3月，已退休的前深圳市副市長陳應春墜樓亡。有消息稱，陳應春墜樓前，相關部門已經對其展開調查。去年4月，已退休的前深圳市人民政府副秘書長盛斌也墜樓亡。

深圳市前副市長陳應春墮樓身亡，原因未明。（網上圖片）

今年3月遭調查的黃敏於2017年升任深圳副市長，2020年進入深圳市委常委。於2022年同時任深圳市委常委、市政府常務副市長、黨組副書記，曾為六名副市長之首。但在2023年底的深圳市人大常委會，突然被免去深圳市副市長職務，僅過三個月，官方又公布其涉嫌嚴重違紀違法遭查的消息。

據聞，深圳還有很多案件在查。