陳夢女乒奪冠後遭中國觀眾豎中指　網傳為孫穎莎代言品牌公司高管

巴黎奧運乒乓球女子單打決賽中，中國隊包攬金、銀牌，陳夢4比2擊敗孫穎莎成功衛冕。惟比賽過程中，現場大量中國觀眾一邊倒為孫穎莎加油助威，陳夢奪冠後更有看台上的觀眾對她「豎中指」，網傳涉事觀眾為伊利員工。對此，伊利方面否認相關傳聞，並指已經報警處理。



巴黎奧運乒乓球女子單打決賽中，中國隊包攬金、銀牌，陳夢成功衛冕。（北京日報）

據當日直播畫面顯示，陳夢贏下整場比賽後向看台觀眾揮手示意，惟期間一名戴帽子的女子竟對陳夢做出「豎中指」等侮辱動作，相關行為引發網民唾棄，隨後社交媒體中陸續出現「對陳夢豎中指的女子被扒出來了」、「場外照片曝光」、「網民揭秘，她就是伊利公關部經理」等傳聞，持續引發熱議。

周三（8月7日），伊利官方工作人員對此回應，公司高度重視此事，巴黎奧運觀賽不雅手勢當事人並非伊利員工，對於網絡上相關的不實信息，公司已向公安機關報案，現正調查中。

陳夢奪冠後更有看台上的觀眾對她「豎中指」。（網上圖片）

孫穎莎此前奪冠呼聲更高，她亦是伊利的品牌代言人。（網上圖片）

據了解，人氣更勝一籌的孫穎莎此前奪冠呼聲更高，她亦是伊利的品牌代言人。更早之前，伊利曾就在北京、上海出現「大滿貫魔王莎」的宣傳廣告測試事件而道歉。除了孫穎莎，乒乓球男隊的樊振東、王楚欽也為伊利的品牌代言人，伊利還是中國奧委會官方合作夥伴，為中國體育代表團官方乳製品。

此外，北京市警方周二（8月6日）發布情況通報稱，近日，接群眾舉報，在巴黎奧運乒乓球女單決賽後，有網民在微博平台發表詆毀運動員和教練員信息。對此，警方迅速開展調查，將疑犯賀某某（女，29歲）拘捕。經查，該人惡意編造信息、公然詆毀他人，造成惡劣社會影響。目前，警方已依法將賀某某刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。