為何這麼多人支持孫穎莎？　陳夢衛冕乒乓女單冠軍賽後高情商回應

巴黎奧運乒乓球女單決賽，陳夢以4：2擊敗另一位中國球手孫穎莎，成為繼鄧亞萍及張怡寧後，第三位衛冕奧運女單金牌的球手。

決賽場上球迷給孫穎莎的助威聲明顯高於陳夢，甚至在陳夢得分時還出現噓聲，無疑給賽場上的球手帶來不小心裏壓力。有現場外媒疑惑，「為什麼大家這麼支持孫穎莎，而不是支持陳夢呢？」不過，賽後陳夢在接受新華社採訪時的回應，引發網民大讚「高情商」。



8月3日晚，巴黎奧運會乒乓球女單決賽在南巴黎競技場結束，陳夢以4比2戰勝孫穎莎，繼東京奧運會後再勝對手，衛冕女單金牌。不僅成為成為繼鄧亞萍及張怡寧後，第三位衛冕奧運女單金牌的球手，今年30歲的陳夢也是中國乒乓球歷史上奪得女單金牌年齡最大的運動員。

決賽現場，看台上坐著中國乒協主席劉國梁，陳夢教練馬琳，以及前奧運冠軍張怡寧、丁寧，以及馬龍等在役球手。而整場比賽里，看台上更讓人矚目的是手持各式各樣的橫幅和道具，支持孫穎莎的粉絲們。尤其當孫穎莎得分時，看台上的粉絲們尖叫吶喊此起彼伏，而陳夢得分時僅寥寥的掌聲，甚至還出現噓聲。如此強烈的對比，有內地體育評論媒體稱，陳夢是「客場奪冠」。

該現象也引起外媒注意。據鳳凰網報道，法新社記者Arnaud Richard對此提出疑問：「為什麼大家這麼支持孫穎莎，而不是支持陳夢呢？」他也稱，自己更想支持陳夢，他覺得大家對陳夢有些不公平。

陳夢擊敗孫穎莎後，兩人在賽場長長擁抱。陳夢在賽後採訪時眼眶發紅激動地說，今日的比賽「沒有失敗者」，對於二人都有著不同的意義，從開局到最後一分，兩個人都拼盡全力。「非常意外和驚喜，以自己的年齡，在過去3年輸莎莎非常多次。在我記憶裡，這3年中自己也就贏了2次。所以今天這場比賽自己也是抱著衝擊者的心態去和莎莎比賽。」

陳夢誇讚孫穎莎，無論是技術還是年齡都是「當打之年」，她也以「高情商」主動回應了現場觀眾的各種聲音，表示「感謝現場為我和莎莎加油的觀眾。謝謝大家！」「雖然已經打完了，但我覺得這場比賽沒有失敗者，這場比賽最後的掌聲要送給我們兩個人。」

內媒評論：勿讓飯圈文化侵蝕中國體育

兩位中國選手在國際賽場上的較量，卻引發如「明星粉圈」一般的爭議，亦令不少內媒呼籲「別讓飯圈文化侵蝕中國體育」。

新京報評論稱，「身為國乒隊員，孫穎莎和陳夢都是代表中國出戰，兩人都是在捍衛中國乒乓球的榮譽。無論誰取得勝利，中國體育代表團金牌數都會增加一枚。」並呼籲觀眾，如果真心喜歡乒乓球、喜歡體育，請尊重每一位為夢想奮鬥的運動員，請珍惜中國體育來之不易的形象和聲望。

巴黎奧運會乒乓球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠，日本選手獲得銅牌。（視覺中國）

巴黎奧運會乒乓球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠。（視覺中國）

鳳凰網亦評論表示，這場比賽不僅是一場競技，更是兩位中國選手的巔峰對決。身為觀眾，觀眾應該為她們的精彩表現而喝彩，不管最後的冠軍是誰。她們都是中國乒乓球的驕傲，都值得我們的尊重與支持，無須「捧一踩一」，她們的努力和成就都值得觀眾給予最熱烈的掌聲和最誠摯的祝福。

網民評論⬇️

支持跟沒禮貌是兩件事，喝倒彩就是沒禮貌，沒人妨礙正常的支持，不要偷換概念



聽現場回來的觀眾說，還有叫陳夢加油的被旁邊的給噓的。兩個球員都很好，我是中國隊的球迷。



競技運動拒絕飯圈文化，很多所謂的粉絲是連球都看不懂的奧運限定版粉絲，可真會裝了。感覺頂尖選手帶來的女子乒乓球單打決賽，巔峰對決，很精彩。恭喜陳夢獲得金牌衛冕冠軍，孫穎莎獲得銀牌。我只是中國隊的粉絲。



支持歸支持，但拒絕飯圈式的宣傳



看完全程比賽，陳夢技戰術執行的更堅決，在相持球的階段，幾乎沒丟分，發揮的水平在莎莎之上。場上的喝彩絕了，不知道的還以為莎莎在打外國隊員



今年的奧運王楚欽和孫穎莎感覺就跟流量明星一樣，而不像是運動員，這兩個人一點事就上熱搜一點事就上熱搜



喊中國隊加油很難嗎？觀眾席吵死了，本來挺想孫穎莎大滿貫的現在憐愛陳夢了

