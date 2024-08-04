鄭欽文奪冠帶動中國「網球經濟」　球場價格飆漲仍「一場難求」

北京時間8月3日晚至8月4日凌晨的巴黎奧運會網球女單決賽中，中國選手鄭欽文戰勝對手奪得金牌，創造中國、乃至亞洲網球的歷史。而在北京時間3日淩晨舉行的網球混雙決賽中，中國組合張之臻/王欣瑜獲得銀牌，同樣創造了中國網球在這個項目上的歷史。不過在奪冠前，近年來中國網球在民眾間逐漸升溫，多地網球場價格飆漲的同時，網球場更是「一場難求」。



一日收穫金銀2牌，中國網球迎來前所未有的熱潮。有北京網球培訓機構在巴黎奧運期間將宣傳廣告改成了鄭欽文的照片，並配文「中國網球過年了！」據《上觀新聞》報道，該培訓機構的工作人員介紹，「最近巴黎奧運會，確實迎來了一波諮詢小熱潮。」

不過在鄭欽文奪冠之前，中國的網球愛好者數量已在近幾年間日漸增長。

據國際網球聯合會發布的《2021年全球網球報告》，2021年全球參與網球運動的人口有8718萬人，中國以1992萬人成為全球網球參與人數排名第二的國家，僅次於美國，占全球總網球人口的22.9%。同時，中國網球場的數量也為全球第二，達49767片。網球教練則以11350人位居全球第五。

美團數據則顯示，今年7月以來，「網球」搜索量同比去年增長超六成，上海、北京、深圳、成都、廣州的消費者搜索網球熱度最高，25到35歲之間的消費者占比超五成；同時，網球體驗課、網球培訓季度課包在平台熱銷，網球運動相關團購訂單量同比增長172%。

隨著網球愛好者的增多，場地需求也水漲船高。有網球愛好者感嘆，「夏天了，白天的室內，晚上的室外，網球場又到難訂的時候了。」

內媒以8月2日至8月9日為區間，統計上海的網球場預定情況發現，幾乎所有場地、場次均被預定「售罄」。包括仙霞網球中心的9片網球場地，每日早上6時起的16個場次基本被約滿。

上海浦發銀行東方體育中心的3片室外網球場，每天從上午9點起有13個場次可供預約，但從下午3點至晚上9點均被訂滿，上午9點至11點的場次也基本「售罄」。

到了夏天，室內網球場的預訂情況更為火爆。徐家匯體育公園的Wilson網球場有3片室內網球場、4片室外網球場，在上述時間段內，3片室內網球場從上午8點到晚上9點的各個時段均已售罄。

內地各地網球場漲價，球場更是「一場難求」。（視覺中國）

除了上海網球場預約難外，北京網球場也紛紛調整價格。其中朝陽公園網球中心，於今年4月宣布室外場地黃金時段的價格由每小時最低120元統一漲至140元，中心場地黃金時段的價格由每小時最低320元統一漲至360元。不過即使漲價，該球場的可預約時間也幾乎全部約滿。

朝陽公園網球中心的工作人員介紹，「現在夏天打網球的人很多，我們場地的熱門時間段是需要搶的，一般提前三天，早上六點時會開放預訂。」

除了北京、上海，廣東、湖北等多地網球場出現漲價的情況。例如珠海的某網球中心，中心場的價格由每小時2000元漲至3000元；湖北仙桃的某網球場，年卡價格從1580元漲至1880元等。