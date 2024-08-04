鄭欽文是怎樣煉成的？一年360日食雞胸　比賽落後遭父親當場暴打

在巴黎奧運網球女單決賽，鄭欽文直落兩盤擊敗克羅地亞的維姬（Donna Vekic），勇奪金牌，亦是史上首位亞洲球手稱霸奧運女單。



內媒隨即曝光鄭欽文奪冠背後付出的驚人努力，包括從來不吃零食，也不喝飲料，一年360天吃雞胸肉西蘭花，每天凌晨4點半起床訓練。



在巴黎奧運網球女單決賽，鄭欽文直落兩盤擊敗克羅地亞的維姬（Donna Vekic），勇奪金牌。（路透社）

在巴黎奧運網球女單決賽，鄭欽文直落兩盤擊敗克羅地亞的維姬（Donna Vekic），勇奪金牌。（Getty Images）

鄭欽文的啟蒙教練陳宏鳴曾透露鄭欽文的辛苦。陳宏鳴表示：「在我的印象裏，鄭欽文從來不吃零食，也不喝飲料。一年360天吃雞胸肉西藍花（西蘭花），每天凌晨4點半起床訓練。」

陳宏鳴印象很深刻的一點是，每次訓練和比賽，鄭欽文就帶一個大大的保溫桶，裏面裝滿水。嚴格的自律，加上刻苦的訓練，鄭欽文的身體素質一直非常好。

陳宏鳴說：「說實在的，真有點心疼她。為了網球，她犧牲掉了很多快樂的童年時光。這孩子訓練時從沒偷過懶，永遠是第一個到球場，最後一個離開。」

鄭欽文與佩雷·里巴。（微博＠鄭欽文Ana）

而在現任西班牙籍教練佩雷·里巴（Pere Riba Madrid）眼中，鄭欽文是個特別能吃苦的球員。佩雷·里巴說：「網球運動員都不喜歡一大早就開始訓練，我給她早上安排的訓練量特別大，她一聲不吭地完成，你給她加量，她還能接受。」

鄭欽文父親鄭建坪。（新浪網）

比賽落後 父親曾當場打女兒

內媒報道又指，鄭欽文的家庭教育非常嚴苛。小時候，鄭欽文曾被送往武漢的網球學校，每周只能和父母見面一次，雖然每次告別都會傷心，但她從不沉溺於情緒，而是專注於在網球中挖掘自己的潛力。

鄭欽文父親鄭建坪曾透露，在一次全國比賽中，鄭欽文有些懈怠，連輸幾球。比賽暫停時，他大發雷霆，當場打了鄭欽文。他告訴鄭欽文，如果水平不如對手，用盡全力還是輸掉比賽，那是英雄；如果消極比賽，則是對網球，對觀眾，更是對自己的不負責任。聽了父親這番話，鄭欽文終於打起精神，最終取得了勝利。

8月3日，巴黎奧運網球女子單打金牌賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝克羅地亞選手維基奇，奪得金牌。（新華社）