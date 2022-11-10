倡學術民主藝術民主　新任中宣部長李書磊釋積極信號

11月10日，新任中宣部長李書磊在中國共產黨機關報《人民日報》刊發署名文章《增強實現中華民族偉大復興的精神力量》，引來知識界、輿論界不少人的關注。

李書磊是近年來中國政壇的一匹黑馬，他生於1964年，1978年年僅14歲的他考入北京大學，被不少人形容為「北大神童」。那時正值鄧小平恢復高考的第二年，在那個年代考入北京大學的學生，許多後來都成為了中國社會的精英。1982年李書磊本科畢業後，繼續在北京大學深造，獲得現代文學專業碩士學位。後來李書磊去中央黨校任職，從普通教員一路升遷為副校長。

再之後他經歷多個崗位的歷練，包括福建省宣傳部長、北京市紀委書記、中紀委副書記、中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校（院）長、中宣部分管日常工作的副部長。在不久前結束的二十屆一中全會上，李書磊晉升為中央政治局委員，成為新任中宣部長。

2016年1月，時任北京市紀委書記的李書磊亮相北京市人大開幕式。（VCG）

李書磊的獨特之處在於他是知識分子出身，曾是一位學術基礎紮實、有敏鋭洞察力的文化學者，一直以來對於文化建設有自己的看法。比如，2007年，他在接受《21世紀》採訪時便曾談到「國際競爭中的文化建設」，主張「我們要有文化的自強之心，興起文化建設的新高潮」。他認為，「我們要有開放的胸懷與廣闊的視野，廣納外來的優秀文化，任何有意義的文化創造都必須在開放環境中才能實現」。他引述清華大學前校長梅貽琦的名言「大學非有大樓之謂也、有大師之謂也」，建議：「文化、學術機構要克服行政化、官僚化的習氣。比如大學，不能有官氣、衙門氣，要有更多的學院氣氛，要以學術的價值為價值，以教授的需要為需要。」

今次他在《人民日報》的刊文，同樣表達了相似觀點。他以二十大為背景，在中國政治經濟文化社會新的語境下，一如既往地強調文化建設的重要性，「文化興則國運興，文化強則民族強」，「文化自信是一個國家、一個民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量」，「中國式現代化的一個突出特色，就是物質文明和精神文明相協調的現代化」，「文化自信自強是實現中華民族偉大復興的強大精神力量」。

2014年，習近平在北京大學考察時，專門會見了哲學家湯一介，讚揚他為中華優秀傳統文化繼承、發展、創新作出了很大貢獻。（@新華視點新浪微博）

李書磊說，「文明的繁盛、人類的進步，離不開求同存異、開放包容，離不開文明交流、互學互鑑」，「建設文化強國的過程，既是傳承弘揚中華文化、增強其生命力和影響力的過程，又是吸納外來文化文明精華、推動中華文化不斷豐富的過程」。他還表示，「要發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索，營造積極健康、寬鬆和諧的氛圍，提倡不同觀點和學派充分討論，提倡體裁、題材、形式、手段充分發展，推動觀念、內容、風格、流派切磋互鑑，不斷煥發文化生命力、創造力」。李書磊此處說的「學術民主、藝術民主」是對十八大報告說的「發揚學術民主、藝術民主，為人民提供廣闊文化舞台，讓一切文化創造源泉充分湧流」的重申，對於增強文化創造活力，解放和發展文化生產力，是有正面作用的。

李書磊作為一位曾在文化領域深耕多年的嚴肅學者和知識分子，他是懂文化的，並且深知當下中國進行文化建設的重要性。他關於文化建設的不少觀點，與知識界普遍公認的觀點是一致的。從這個意義上來說，他來擔任中宣部長不失為積極信號。