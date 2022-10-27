曾在中央黨校任職超過20年　「北大神童」李書磊接任中宣部部長

央視《新聞聯播》報道，全國人大常委會會議26日在北京召開，李書磊首次以中宣部部長的身分，講述學習貫徹二十大精神。



據了解，現年58歲的李書磊，有「北大神童」之稱，14歲考入北京大學圖書館學系，曾任中央黨校副校長、中紀委副書記，曾在中央黨校任教25年，2014年在中央黨校副校長任內，調任福建省委宣傳部長，開啟仕途。



1964年生的李書磊是河南原陽人，1978年他年僅14歲時就考入北京大學圖書館學系，轟動一時，有「北大神童」美譽。21歲時李書磊獲得碩士學位，24歲獲博士學位，長期在中共中央黨校工作。

作為一個學者型官員，李書磊早年以文學評論而在中國享有知名度，並被譽為中國「第五代評論家」。李書磊有出版過一系列文學評論以及剖析社會現實的文章，《為什麼遠行》、《雜覽主義》、《重讀古典》、《文學的文化含義》、《我觀世音》等書籍，在中國學界頗有影響。

據財新網報道的整理，北大博士畢業後，李書磊任職中央黨校長達26年，歷任文史教研部副主任、主任，校培訓部主任、教務部主任等；2008年底升任中央黨校副校長並任職五年。

李書磊被認為是習近平的重要智囊。（視覺中國）

2012年，李書磊當選十八屆中央紀委委員。2014年，李書磊任福建省委常委、宣傳部長。2015年12月，李書磊返京出任北京市委常委、紀委書記。在任職中宣部常務副部長期間為黃坤明的副手，二十大後晉升為政治局委員、中央書記處書記。

據北京大學台灣研究院長李義虎在微信朋友圈透露，李書磊26日出席十三屆大陸全國人大常委會第三十七次會議，傳達中共二十大精神，題目為「關於學習黨的二十大精神的認識和體會」。

內文稱，這位「北大神童」首次以中宣部部長身分公開亮相。代表他入局之後，已正式轉正，接替黃坤明出任中宣部部長。

原中宣部長、現年66歲的黃坤明，十九大後出任政治局委員，日前亦連任政治局委員，官方未公布他的新職務。