立秋｜南方酷熱北方飛雪氣溫相差40℃　新疆烏魯木齊縣發暴雪預警

今日是24節氣的「立秋」，但高緯度的北方地區和酷熱的南方氣溫兩極，南方暴熱時，北方也有地區大雪紛飛。



在南方，今日14時中國氣象台錄得全國最高氣溫在浙江建德有41.6℃。最低氣溫的北方新疆大西溝站僅1.3℃。南北方氣溫相差40℃以上，尤其大西溝站所在的烏魯木齊一號冰川還將出現暴雪。

據國家預警信息發布中心消息，烏魯木齊縣氣象台2024年8月7日11時18分發布暴雪藍色預警信號，目前烏魯木齊縣一號冰川一帶已出現降雪，降雪仍將持續，預計目前至今日夜間一號冰川一帶將出現累計降雪量12.1毫米以上的暴雪，對交通運輸、牧業生產影響較大，建議防範。

當地12小時內降雪量將達4毫米以上，或者已達4毫米以上且降雪持續，可能對交通或者農牧業有影響。提醒當地政府及居民做好防雪災和防凍害準備。

不過要注意的是，烏魯木齊縣並非新疆烏魯木齊市區，烏魯木齊縣一號冰川一帶海拔高，天山大西溝海拔達到3540米，8月下雪並不稀奇。且天山大西溝也是過去24小時全國最冷的地方。

網民熱議：



明年暑假就去這裏避暑



通知南方高溫天氣的幾個省份的群眾，帶好棉衣棉褲去新疆避暑



看的南方人好羨慕



這裏夏天，那裡冬天



上海燒烤，新疆速凍，誰能均勻一下多好



都下雪，我們這還在蒸桑拿

