新疆火焰山地表高達81℃　網民自侃：行走的烤肉串，只差孜然辣椒

火焰山位於新疆吐魯番盆地的中北部，因《西遊記》而名聞天下。在故事中，唐僧師徒西天取經，路經火焰山時遭遇高溫，需要三借芭蕉扇滅火。

在現實中，火焰山近日同樣迎來高溫天氣，在景區聳立的金箍棒形狀溫度計，在6月23日下午3時35分竟測出高達81℃的高溫。



6月24日，火焰山景區的工作人員介紹，溫度計確實測出高達81℃的地表溫度，當天室外氣溫超過40℃，「只要不刮風，天上沒什麽雲，我們這的溫度就高。只不過往年出現這個氣溫大多在8月份，今年熱得比較早一點」。

6月23日下午3時35分，火焰山景區的金箍棒溫度計測出高達81℃的高溫。（微信公眾號＠火焰山景區）

對於高溫天氣會否影響遊客的旅遊體驗，工作人員表示，當地本身就是「熱文化」，天氣愈熱遊客愈多，平時會有很多人致電咨詢何時最熱，但確實會有遊客的鞋底粘在地面，「每年我們都能撿到鞋底」。

工作人員介紹，當地每天最熱的時候是下午3時至5時，景區會在下午3時半至4期間監測，再發布高溫播報。

據火焰山景區最近幾天發布的地表最高溫度播報顯示，今年從6月9日開始，該景區每天都會發布高溫播報，其中6月9日的第一次監測是75℃，6月22日地表溫度首次突破80℃，6月23日的81℃創下今年最高溫度。

6月22日，火焰山景區的地表溫度首次突破80℃。（微信公眾號＠火焰山景區）

新疆維吾爾自治區政府官方網站介紹，火焰山位於吐魯番盆地的中北部，山體主要由紅色砂岩構成。夏季氣候乾熱，在強烈的陽光照射下，熱氣流不斷上升，紅色砂岩熠熠發光，宛如熊熊烈焰，故名火焰山。該處為中國最炎熱的區域，夏季氣溫高達47℃，據說山頂氣溫可達80℃。

火焰山位於新疆吐魯番盆地的中北部，因《西遊記》而名聞天下。（微信公眾號＠火焰山景區）

網民睇法：

不熱不是火焰山。

人造煉丹爐溫度

讓我們一起變成熟人吧

直接烤肉吧，火都不用了

帶上孜然，辣椒面，烤烤會不會直接被吃了

我要去把自己烤一烤

這個溫度足以殺菌殺病毒不

新疆的乾熱還能受得了，江南的濕熱，悶潮粘受不了

81度人在太陽底下還能生存嗎？

行走的烤肉串 就差孜然和辣椒面

帶上孜然，帶上辣椒，面帶上鹽巴，來個大烤活人

