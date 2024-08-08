中糧集團原副總經理周政涉貪受賄、濫用職權案　檢察機關提起公訴

中糧集團有限公司原黨組成員、副總經理周政涉嫌受賄、貪污、國有公司人員濫用職權案，山西省運城市人民檢察院已向運城市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，周政利用擔任杭州中糧美特容器有限公司總經理，中糧包裝有限公司總經理，中糧置地有限公司黨委書記、董事長，大悅城控股集團股份有限公司黨委書記、董事長，中糧集團有限公司黨組成員、副總經理等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

中糧集團有限公司原黨組成員、副總經理周政。（微信公眾號＠安徽網）

檢察機關起訴指控，周政利用職務上的便利非法占有公共財物，數額巨大；身為國有公司工作人員，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失，依法應當以受賄罪、貪污罪、國有公司人員濫用職權罪追究其刑事責任。周政一人犯數罪，依法應當數罪併罰。

2023年11月，周政涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。今年5月，遭開除黨籍處分。

中糧集團有限公司原黨組成員、副總經理周政。（微信公眾號＠中央紀委國家監委網站）

公開資料顯示，現年61歲的周政曾在原航空航天部第609研究所工作。2008年6月，周政任中糧地產（集團）有限公司總經理，2010年12月起任中糧地產董事長。2012年，周政任中糧集團副總裁，2013年12月任中糧集團黨組成員，並於2013年起兼任大悅城地產有限公司董事會主席、執行董事。

2019年，中糧地產完成了對大悅城地產股權的收購，更名為大悅城控股，周政繼續擔任董事長。2021年3月，周政辭去大悅城控股董事長職務。2022年3月，他不再擔任中糧集團副總經理。