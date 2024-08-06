｢75後｣清華高材生　貴陽市長馬寧宇任上被查　曾刷新多個｢最年輕｣

貴州省紀委監委8月6日消息：貴州省貴陽市委副書記、市長，貴安新區黨工委副書記、管委會主任馬寧宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。



馬寧宇是「75後」的清華高材生，也曾在清華任教。2011年出任貴州省團委書記時就刷新記錄成為當時「最年輕省級團委書記」，2021年當選貴陽市市長時，又成為省會城市最年輕市長（45歲）。在被查前一天，昨日（8月5日），馬寧宇還赴觀山湖區進行調研。



在被查前一天，昨日（8月5日），馬寧宇還赴觀山湖區進行調研。

公開簡歷顯示，馬寧宇出生於1976年，1993年進入清華大學學習，2003年博士畢業後留校任教。讀博期間，馬寧宇曾於2001年3月至2003年3月掛職任貴州省貴陽市經貿委副主任。

在清華大學任教師期間，馬寧宇曾先後掛職任上海市委組織部組織處副處長、上海市盧灣區淮海中路街道黨工委副書記等職。

2005年3月，馬寧宇調任貴州省貴陽市烏當區委常委、副區長，後任小河區委常委、常務副區長、貴陽經濟技術開發區管委會副主任等職，2008年任小河區委書記、貴陽經濟技術開發區黨工委書記。

馬寧宇1月31日參加市政協十三屆三次會議第二聯組議政會。

2011年，35歲的馬寧宇出任共青團貴州省委書記。當時，他是全國最年輕的省級團委書記。2014年，馬寧宇調任貴州省經濟和信息化委員會副主任，正廳長級，分管常務工作，兼任省委國防工業委員會副書記。次年任貴州省經信委主任、省委國防工業委員會書記。

2016年9月，馬寧宇任貴州省政府副秘書長，貴州省大數據局黨組書記、局長，2018年11月卸任貴州省政府副秘書長，繼續擔任貴州省大數據局黨組書記、局長。

2021年4月官方報道顯示，馬寧宇已任貴陽市委副書記，並繼續擔任貴州省大數據局局長，2021年10月任貴陽市代市長，2022年1月當選市長。