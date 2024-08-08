全紅嬋奪冠遭央視記者考英文　無情拒絕：不會不想知道　網民大讚

巴黎奧運女子10米台跳水決賽中，全紅嬋上演「水花消失術」，以425.60分的成績奪得金牌，成功衛冕。比賽後，CGTN（央視旗下英文頻道）記者竟突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕，「不會，不想知道」。而全紅嬋此舉亦被網民盛讚到，「真爽，大部分人缺乏拒絕他人的能力，看起來全紅嬋沒有這方面的困擾。」



CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕，「不會，不想知道」。（影片截圖）

網傳影片顯示，在接受CGTN記者訪問時，被問到「你總說小小巴黎拿捏，那我考一考你，拿捏用英語怎麽說？」，全紅嬋回答，「不會」。

該名記者再次追問，「那我教教你好不好？」，則被全紅嬋直接拒絕，「不用了，我不想知道，不想知道。」而該名記者就只能尷尬大笑。

全紅嬋。（Reuters）

全紅嬋巴黎奧運女子10米台跳水決賽奪冠。（Reuters）

全紅嬋巴黎奧運女子10米台跳水決賽奪冠。（Reuters）

全紅嬋奪冠，收穫大量粉絲贈送公仔。（微博）

跳完第五跳後，全紅嬋抱住教練陳若琳哭起來。（路透社）

相關內容在網絡流傳後，引發大量網民不滿，有網民直指該名記者是想展現優越感，「很明顯記者是知道全紅嬋英文不好的，還要故意問這個問題，還想在全紅嬋面前強行秀優越，結果被完全無視。大寫的尷尬。從這能看出來，這名記者內心一股高高在上的優越感，人家全紅嬋是世界上跳水運動員里最優秀的。你有什麽資格跟人家秀你會英語的優越呢？」

網民評論：

「英文那麽好，不去採訪美國運動員。」

「這種專業水平和情商居然可以當央視記者。」

「他當不了記者，就算不炒他魷魚，就扔他去其他崗位吧。」

「這次派出巴黎奧運會的體育記者們，其採訪能力真的一言難盡。」

「全紅嬋應該反問『你知道跳水需要掌握哪些基本要領嗎？算了～跟你說了也聽不懂！』」

「不是，記者是不是覺得運動員都沒文化？問題就透着一股俯視的不尊重，人家用你考用你教？有病了屬於是。」

「記者優越感的邏輯是這樣的：你看你是世界冠軍又咋樣？不也不會英語嗎？我教你吧，啥，你還不想學？你這不是與世界脫鉤嗎。」

