巴黎奧運｜港媒訪陳芋汐遭網民批｢低情商｣　揭記者身份竟是大前輩

巴黎奧運跳水，中國名將全紅嬋再奪女子10米高台金牌衛冕成功，隊友陳芋汐則再獲銀牌。雖然陳芋汐兩屆都輸給師妹，但全紅嬋最後一跳入水一刻，她仍立刻鼓掌，賽後兩人相擁一幕更是感動觀眾。

不過，賽後陳芋汐在接受TVB記者、前跳水冠軍何沖採訪時，仍難掩失落眼眶紅紅幾乎哭出來。這段採訪影片也在內地流傳，有內地網民心疼陳芋汐表示，「陳芋汐也是天才少女」「為什麼要打擊她的自信心」「同樣是運動員，為何這樣問」。



今年無線TVB派出方力申前往巴黎採訪，尤其對中國泳隊的採訪讓內地網民大讚方力申十分專業且有同理心。除了方力申外，TV還派出前奧運跳水冠軍、有「難度王」之稱的大前輩何沖，獨家訪問全紅嬋及陳芋汐，然而何沖的採訪卻遭到內地網民負評。

陳芋汐眼眶紅紅表示，賽後會給自己放假，慢慢調整慢慢恢復。（影片截圖）

陳芋汐眼眶紅紅表示，賽後會給自己放假，慢慢調整慢慢恢復。（影片截圖）

8月6日女子單人跳水10米台決賽後，何沖首先訪問銀牌得主陳芋汐，問她「由東京奧運到今次巴黎奧運，同一個比賽，輸給同一個人兩次，你覺得你的信心有被動搖嗎？」該問題一問完，陳芋汐便眼眶紅紅泛起淚光，表示自己並沒有因為輸給全紅嬋而氣餒，希望下次可以再參加比賽；亦稱之後，會放給自己放假，慢慢調整慢慢恢復。

隨後何衝又讓陳芋汐用廣東話和香港觀眾打招呼，令並非廣東人的陳芋汐一頭霧水。之後採訪全紅嬋時，何沖又因記錯東京奧運舉辦時間為4年前，遭全紅嬋反問「不是3年前嗎？」

連續錯誤遭到內地網民質疑何沖作為記者採訪的專業性，該片段也引起熱議，「陳芋汐被問哭了」「陳芋汐也是天才少女」等話題登上微博熱搜。

有網民就表示，「這種問題存在的意義是什麼？」「明明自己也是運動員情商咋這麼低」「陳芋汐也不差好吧，硬是要在人家傷口上撒鹽，真服了」「記者故意的吧，故意打擊她的自信」。還有網民提議，應該派專業記者與其搭檔，「他根本沒有做記者的水平」。