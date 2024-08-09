新疆擴建超級飛艇機庫？美衛星發現巨型設施可容納尼米茲航母

隨著中國軍事實力不斷增強，其在新疆地區的一項神秘建設引發了外界的極大關注。根據美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）的最新報道，衛星照片顯示，中國在新疆建造了一座超大型機庫，其規模足以容納美軍最大的「尼米茲級」航空母艦。



報道介紹，該機庫自2013年開始建設，於2015年完工，長度達到1150英尺（約350.52公尺），寬度達450英尺（約137.16公尺）。近期，這座機庫又開始進行擴建，增加了近300英尺（約91.44公尺）的附加設施，顯示出中國可能正在為更大規模的軍事計劃做準備。

有美國媒體分析衛星照片後發現，中國擴建位於新疆的一處大型機庫，推測中國可能想發展「超巨大飛艇」。（空天力量）

報道指出，這座巨型機庫可能是為了容納一種尚未公開的「超大型飛艇」而建造的。這種飛艇據推測將具有長時間高空飛行的能力，並可能用於戰略偵察、導彈防禦以及反衛星等先進功能。內地軍事專欄作者「空天力量」認為，這種飛艇具備飛行時間長、飛行高度高、使用成本低等優勢，能在軍事運輸、高空偵察以及戰略預警方面發揮巨大作用。

「空天力量」表示，儘管飛艇在飛機技術成熟後曾被淘汰，但中國的這一計劃可能將飛艇技術重新推向軍事前沿。最新的超大型飛艇可能會成為無人機群的發射平台，甚至在未來擔任彈藥運載工具。這些飛艇的續航能力遠超其他飛行器，能為中國解放軍提供持久的空中優勢。

超級飛艇結構圖。（空天力量）

美國軍事媒體分析指出，中國的這項超大型飛艇計劃無論在尺寸還是載荷能力上，都可能超過美軍同類型裝備，尤其是在空中監視和續航時間方面，這將使中國在未來的軍事技術競賽中處於有利地位。儘管尚未有確鑿證據證明中國正在研發與新疆機庫相匹配的飛艇，但「空天力量」指出，一旦技術難題被克服，這些飛艇可能會在無人機空中加油、發射與回收方面發揮關鍵作用。

此外，「空天力量」還提到中國航空工業集團製造的「祥雲」AS700載人飛艇，該飛艇已在低空旅遊和應急救援等民用領域取得進展，這也顯示出中國在飛艇技術上的實力不可小覷。隨著民用技術的突破，軍用飛艇的發展潛力更是引人關注。這些新型飛艇或將改變未來的空中作戰模式，成為中國在高科技軍事領域中的一張新王牌。