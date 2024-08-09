留學申請變成反華工具？國安部揭露境外勢力滲透新手段

國家安全部微信公眾號今（9）日發布文章，揭露了一宗涉及留學中介的案件，強調在出國留學申請文書中暗藏「私貨」的風險，呼籲學生和家長提高警惕，避免成為境外反華勢力滲透的目標。



文章介紹，隨著越來越多的中國學生選擇赴境外深造，留學中介成為他們準備申請文書的重要依靠。然而，國家安全機關近期破獲的案件顯示，部分不良中介機構與境外反華勢力勾結，利用留學申請文書進行政治滲透，透過篡改內容，將虛假和反動的政治言論植入文書中，使不知情的學生在無意中成為反華活動的工具。

在國安部列舉的案件中，一位青年學生張某為了順利出國留學，購買了某留學中介機構的「精英VIP」服務，該中介機構聲稱能夠透過「潤色」文書來提高申請成功率。然而，張某的申請文書在不知情的情況下被植入了大量迎合反華偏見的虛假內容，最終使他成為了該中介機構非法活動的受害者。

此異常行為引起了國家安全機關的關注，經過調查，該留學中介機構及其負責人已於今年5月被依法處置。

根據媒體報道，不少內地父母為子女花大錢「走側門」，透過留學輔導公司提高成功申請機會。（視覺中國）

國家安全部強調，留學中介服務中潛藏著多種風險隱患，尤其是在一些國家加緊留學政策的背景下，個別中介機構為了經濟利益，不惜迎合反華勢力，編造虛假履歷、捏造假象，嚴重危害國家安全。

國家安全部提醒，根據《中華人民共和國反間諜法實施細則》的規定，捏造、歪曲事實，散布危害國家安全的言論或信息，屬於危害國家安全的行為。意向出國留學的學生和家長應提高警惕，慎重選擇留學中介服務，防止被境外反華勢力利用，進行意識形態滲透活動。如發現可疑行為，應及時向國家安全機關舉報。