拼多多創始人黃崢反超鍾睒睒　登頂中國首富　身家486億美元

內地網購平台拼多多創始人黃崢，以486億美元（約合3789億港元）的財富成為中國首富。



拼多多創始人黃崢，以486億美元（約合3789億港元）的財富成為中國首富。（微博）

據彭博社報道，這位前Google工程師2015年創立了拼多多——一個以極低價格和大規模促銷聞名的電商平台。他迅速躋身全球富豪榜前列，其個人凈資產在2021年初達到峰值，達到了715億美元（約合5574億港元）。

此外，黃崢亦是三年來首位登上財富榜榜首的科技巨頭。他自2020年卸任拼多多首席執行官、2021年從董事會辭職以來，基本保持低調。

同時，拼多多「海外版」Temu對公司的營收起到了提振作用。Temu於2022年9月在美國應用商店迅速攀升至榜首，目標瞄準的是通脹壓力下的美國消費者，他們喜歡便宜的、無品牌的直接從中國發貨的產品。拼多多去年報告收入約為2480億元人民幣（約合2695億港元），較2022年增長了90%。

黃崢現年44歲。（微博）

此前，鍾睒睒自2021年4月以來一直佔據中國首富之位。（視覺中國）

另據報道，Temu今年上半年的銷售額達到了200億美元（約合1559億港元）左右，其中第二季度GMV約120億美元（約合935億港元），美國市場佔比近45%。

而現年44歲的黃崢成為中國首富之後，亦取代了自2021年4月以來一直佔據首位的「瓶裝水之王」、農夫山泉董事長鍾睒睒（財富為474億美元，約合3695億港元）。