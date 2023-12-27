淘寶複製拼多多殺手鐧保障買家　不滿意無需退貨支持「僅退款」

近日，淘寶平台對外發布了關於變更《淘寶平台爭議處理規則》的公示通知，該通知於今日（27日）起正式生效。其中，核心變更點第一條為「新增淘寶基於平台自身大數據能力，識別多維度結合，對於買家發起符合相關情形的售後，做出快速退款或退貨退款的規則依據」。

這一規則也被外界認為是效仿拼多多平台， 不過淘寶並非完全照搬規則，而是在「僅退款」(只要消費者提出實物與預期不符，就可以選擇僅退款)的基礎上做出相應調整。



淘寶將基於商品的描述不當、混淆誤導、偽劣等情形，對賣家出售的商品進行多方位綜合評估，對買家發起的符合前述相關情形的售後直接作出快速退貨退款或退款支持。簡單來說，即負評或違規情況過多賣家，一旦被投訴，會被平台直接判定退貨退款或僅退款。

變更的第二條關於發貨規範：「針對賣家存在延遲發貨、強制發貨的且未經買家同意的情形」，意味著因此產生的相關費用及商品破損、損毀及滅失風險，由賣家自行承擔，訂單支援退款買家。即是在未經買家允許的情況下，延遲出貨、強制出貨，系統都支援買家「只退款」。

第三條則是有關「7天無理由退貨」商品或買家拒收的商品，支持買家在拒收後申請退款。

淘寶新規則，支持「僅退款」。

不過，新規會根據賣家的實際經營行為做出判斷，從而決定對於買家的快速退貨退款或退款請求是否支持，變相保護商家賣家。另外，對一些爭議性比較大的僅退款操作，淘寶也為商家提供的快速申訴管道，如果遭遇不合理的快速退款申請，30天期內的所有訂單商家都可以提起申訴。

據《界面新聞》報道，一位跨平台銷售的電商商家表示，經過這幾年拼多多的「僅退款」操作，不少消費者已經養成了習慣，並且對其他平台提出更高要求。聽客服反饋，現在淘寶店裡經常會有用戶表示，同樣的訂單，拼多多能立馬退款，而淘寶的「7天無理由退換」就沒那麼方便，退貨還要花費精力、墊付快遞費等等。

淘寶、京東等開始相繼學習拼多多的「殺手鐧」。（視覺中國）

上述商家將淘寶的新規解讀為滿足用戶需求，培養用戶心智，平台也能減少消費者的流失。「這種體驗次數多了，用戶的購物習慣自然慢慢會傾向於拼多多。」

對於現階段的拼多多來說，用戶增長第一，「僅退款」是留住用戶的高效方式，儘管道德上存在爭議空間，但它符合拼多多追求的極致效率。拼多多的電商「殺手鐧」正在被競爭對手學習，尤其「低價」是今年淘寶天貓、京東的核心策略之一，如今「僅退款」也正在被跟進。