中植企業集團原董事局主席等49人被提起公訴　涉非法吸收公眾存款

北京市人民檢察院辦公室官方微信公號「京檢在線」周五（9日）公布，北京市公安局朝陽分局近期以中植企業集團有限公司原董事局主席高某某等49名疑犯涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送檢察機關審查起訴。經北京市人民檢察院指定管轄，北京市人民檢察院第一分院依法審查，對高某某等49人以涉嫌非法吸收公眾存款罪，依法向北京市第一中級人民法院提起公訴。



2023年11月25日，北京市公安局朝陽分局通報，北京市公安局朝陽分局依法對「中植系」所屬財富公司，包括恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

今年1月5日，北京市第一中級人民法院微信公號發文稱，債務人中植集團以不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務，且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請破產清算。法院經審查後，於1月5日裁定受理中植集團破產清算申請。

6月28日，北京市一中院公告稱，中植企業集團有限公司管理人於當日提交申請，稱中植系企業存在複雜的關聯關係，財產分布廣泛，負債金額巨大。經管理人調查，中植企業集團有限公司與中海晟豐（北京）資本管理有限公司等247家企業存在高度關聯性且法人人格高度混同，區分中植企業集團有限公司等248家企業財產的成本過高，單獨破產清算將嚴重損害全體債權人的公平清償利益。故向該院申請對中植企業集團有限公司等248家企業進行實質合並破產清算。