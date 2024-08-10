新冠疫情再引關注　中疾控：內地7月新增203例重症、2例死亡個案

夏天到來，新冠疫情個案又上升。近日中疾控公布7月內地新型冠狀病毒感染情況，新增重症病例203例、死亡病例2例。



上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏估計，今輪感染在上月處於上升階段，但整體感染就診人數比去年秋冬季高峰低，不會對當前醫療資源和人群造成嚴重負擔。



張文宏估計，今輪感染在上月處於上升階段，但整體感染就診人數比去年秋冬季高峰低，不會對當前醫療資源和人群造成嚴重負擔。（資料圖片）

官方通報稱，全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增重症病例203例、死亡病例2例（其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例0例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例2例）。

全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送7042例本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為奧密克戎變異株。主要流行株為JN.1系列變異株和XDV系列變異株。

張文宏指出，根據目前對去年5月、8月和今年2月的3次新冠波動流行監測結果可見，因毒株不斷變異和免疫屏障階段性衰減，新冠病毒已與流行性感冒等呼吸道傳染病類似，逐漸成為內地階段性流行的呼吸道疾病，但其疾病的嚴重程度維持較穩定狀態。

一、全國新冠病毒感染重症和死亡病例報告情況

圖1全國新冠病毒感染新增重症和死亡病例報告情況。

二、全國發熱門診（診室）診療情況

2024年7月1日到7月31日，全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團發熱門診（診室）診療量從7月1日的12.5萬小幅波動下降至7月31日的9.2萬。

圖2全國發熱門診（診室）診療人數變化趨勢。

三、哨點醫院監測情況

2024年第27週（7月1日-7月7日）至第30週（7月22日-7月28日），全國哨點醫院流感樣病例佔門（急）診就診人數比例小幅下降，流感樣病例佔比分別為4.9%、4.7%、4.5%、4.4%。見圖3-1。

圖3-1全國哨點醫院報告的流感樣病例佔比變化趨勢

流感樣病例新冠病毒陽性率從第27週（7月1日-7月7日）的8.9%持續上升至第30週（7月22日-7月28日）的18.7%。

圖3-2全國哨點醫院流感樣病例新冠和流感病毒陽性率變化趨勢

四、本土病例病毒變異監測情況

2024年7月1日-7月31日，根據採樣日期，近4週JN.1及其亞分支（包括JN.1.7、KP.2、KP.3、JN.1.18、LB.1及其亞分支以及JN.1其他進化分支）佔比分別為60.6%、58.3%、55.2%、56.1%，XDV及其亞分支佔比分別為38.8%、40.4%、43.6%、43.4%。