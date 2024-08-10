新冠疫情再起？華山感染：處於常態波動區間內

新冠疫情再現？近日，內地社交平台上不少網友稱自己「又陽了」，部分人出現發燒、咳嗽、肌肉酸痛等症狀。周六（10日），復旦大學附屬華山醫院感染科的微信公眾號「華山感染」發文，解析近期發熱門診與新冠感染監測數據，並指出新冠病毒等呼吸道感染處於常態波動區間內。



近日，中國疾控中心發布7月份全國新型冠狀病毒感染疫情情況，顯示全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團發熱門診（診室）診療量，從7月1日的12.5萬小幅波動下降至7月31日的9.2萬，尚未達到秋冬季節（2至3月）新冠就診高峰（約21萬人）。7月範圍內全國哨點醫院流感樣病例佔門（急）診就診人數比例小幅下降，流感樣病例在4.4至5%上下波動，相較於秋冬流行季就診比例9.1%亦一定程度上降低。

近期發熱門診與新冠感染監測數據。（中國疾病預防控制中心）

根據國家傳染病醫學中心在全國七大區域的醫院內病例監測顯示，在14歲以下青少年兒童患者中，肺炎支原體仍為陽性率最高的病原體，新型冠狀病毒目前是陽性佔比第二的病原體。在14歲以上患者中，高陽性率檢出病原體目前是新型冠狀病毒佔第一，其次是肺炎支原體、流感嗜血桿菌等呼吸道病原體。數據顯示，夏季流感等病毒感染佔比下降，新型冠狀病毒感染佔比升高。

在此階段內，全國範圍內流感樣病例新冠病毒陽性率有所上升，由7月1日至7日的8.9%持續升至22日至28日的18.7%，主要流行株均為奧密克戎（Omicron）變異株，國內主要以JN.1系列變異株和XDV系列變異株為主。根據國家傳染病醫學中心監測平台監測顯示，自6月上旬起，逐漸檢出XDV.1和KP.2，XDV.1的比例已經逐漸升至40至50%，但是其未引起重症病例的升高。

新冠與其他呼吸道傳染病佔比。（中國疾病預防控制中心）

重症和死亡方面，中國疾控中心數據顯示，相較於2月的上升階段及3月的新增重症感染人數358及588宗，7月本輪疫情上升階段新增重症病例為203宗，重症人數方面未見明顯上升。

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，全球新型冠狀病毒感染都進入類似的波動性區間，例如美國自2023年8月至今發生了3次新冠流行，基本以5至6月為一周期交替，而流行的主要原因為毒株的變異（2023年底JN.1，近期KP.3）和階段性免疫屏障衰減的交叉混合導致。與中國類似，美國整體ICU的因新冠住院率維持小於20%的水平，較為穩定，未見明顯自2022年後有上升趨勢。

張文宏。（「華山感染」微信公號）

周期性波動特點與毒株變異以及階段性免疫屏障強度波動相關。根據目前對2023年5月、8月和2024年2月起的三次新冠波動流行監測結果可見，因毒株的不斷變異和免疫屏障的階段性衰減，新型冠狀病毒已與流行性感冒等呼吸道傳染性疾病類似，逐漸成為中國階段性流行的呼吸道疾病，但其疾病的嚴重程度已維持較為穩定的狀態。

目前，此次出現的新型冠狀病毒感染，在7月處於上升階段，但根據整體趨勢顯示，此次感染整體就診人數相較於去年秋冬季高峰還存在一定程度的降低，不會對當前的醫療資源和人群造成嚴重的疾病負擔。