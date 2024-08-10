劉清漪奪霹靂舞銅牌　她為何叫｢671｣？中國首個參加奧運｢數字人｣

霹靂舞項目首登奧運舞台，被譽為「霹靂舞一姐」、年僅18歲的小將劉清漪，擊敗荷蘭選手INDIA，最終奪得銅牌。值得一提的是，劉清漪在奧委會官方的名稱，是其名字的普通話數字諧音「671」，她也成為中國奧運史上首個以數字名稱參賽的運動員。



劉清漪奪得巴黎奧運霹靂舞女子銅牌。（網上圖片）

劉清漪奪得巴黎奧運霹靂舞女子銅牌。（網上圖片）

亓祥宇「LITHE-ING」（左）、劉清漪「671」（中）、曾瑩瑩「YINGZI」（右）。（新華社）

2005年出生於河南輝縣的劉清漪，是今屆巴黎奧運霹靂舞女子組比賽表現上佳的選手之一。2022年，未滿17歲的劉清漪在斯洛伐克首次參加Outbreak街舞大賽，便奪得冠軍、一戰成名。

其後，劉清漪又在世錦賽獲得亞軍，再在2023年杭州亞運會霹靂舞女子組決賽中，打敗日本勁敵湯淺亞美，奪得冠軍並直接拿到巴黎奧運入場券。

霹靂舞和電競項目類似，選手選用代號而非自己的真名參加比賽。（網上圖片）

霹靂舞和電競項目類似，選手選用代號而非自己的真名參加比賽。（網上圖片）

霹靂舞和電競項目類似，選手選用代號而非自己的真名參加比賽。（網上圖片）

霹靂舞和電競項目類似，選手選用代號而非自己的真名參加比賽。（網上圖片）

霹靂舞雖然起源於美國的街頭文化，但憑藉其強大的感染力流行至全球，在歐亞大陸格外受到歡迎，目前法國、日本等國家也躋身強國行列。而中國的霹靂舞國家隊直到2023年1月才正式成立。

值得一提的時，霹靂舞和電競項目類似，選手選用代號而非自己的真名參加比賽，每個選手給自己取的昵稱很能反映個人的興趣和品味。除了劉清漪「671」之外，參加今屆巴黎奧運的中國霹靂舞選手還有曾瑩瑩「YINGZI」和亓祥宇「LITHE-ING」。