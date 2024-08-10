潘展樂低調現身上海髮型屋　激動理髮師：偶遇比中500萬還難

潘展樂在巴黎奧運100米自由泳破紀錄奪金後人氣大增，日前，已經回國的潘展樂低調現身上海一間髮型屋，理髮師認出後十分激動，並稱給冠軍剪頭髮比中500萬還難。



潘展樂低調現身上海一間髮型屋。（影片截圖）

理髮師認出潘展樂後十分激動。（影片截圖）

理髮師認出潘展樂後十分激動。（影片截圖）

潘展樂結束巴黎奧運所有比賽後，從巴黎飛往上海並短暫休整，期間他到一間髮型屋剪頭髮被理髮師認出。理髮師表示，潘展樂當日中午到店，因有佩戴口罩所以沒有第一時間認出。

理髮師說，當時潘展樂非常低調，剪頭髮期間無意中聊到「你是做什麼工作的」，「我看到他身材魁梧，又很高，我就問他是做什麽工作的，他說我是運動員。我又問你是什麽運動員？他就說是游泳運動員。」

理髮師續問，「現在巴黎奧運會很火啊，有個叫潘展樂的你認不認識他」，潘展樂則回答，「有沒有一種可能，我就是。」

理髮師在個人社交媒體中加上了「給奧運冠軍理過髮」的簡介。（網上圖片）

潘展樂在巴黎奧運100米自由泳破紀錄奪金後人氣大增。（微博@潘展樂）

潘展樂。（路透社）

「我當時真的叫了出來，感覺這種事情真的比中500萬還要難」，理髮師說，自己全程手都在抖，但沒敢和潘展樂合影，「現在後悔了」。

理髮師還說，事件過後找自己剪頭髮的顧客特別多，「已經爆單了」，而他亦在個人社交媒體中加上了「給奧運冠軍理過髮」的簡介。

網民點睇：

「回答果然是小潘的風格。」

「合影，簽名，最起碼的啊。」

「要我就給免費理順便合個照掛店裏了。」

「多好的機會，沒有抓住抓住，合照錯失了。」

「潘展樂：感覺理髮師有點看不起我的樣子。」

