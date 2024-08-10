中國選手楊柳不敵卡莉芙摘銀！回應對手性別爭議：她技術值得學習

8月10日，在巴黎奧運會拳擊女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳奪得銀牌。在本場比賽中，楊柳對陣在本屆奧運會頗受爭議的「性別爭議」拳手，來自阿爾及利亞的伊曼尼·卡莉芙（Imane Khelif）。



卡莉芙在決賽面對中國拳手，全場控制大局。（Getty Images）

比賽開始後，因為身高臂展接近，雙方的距離拉得比較開。不過卡莉芙抓住幾次機會擊中楊柳，第一局過後，5位裁判都判定卡莉芙獲勝。

第二回合，面對不利局面，雖然被壓制到全台外側，但是楊柳也成功予以反擊。在本回合，跟第一回合不一樣，楊柳開始選擇從逆時針方向來找機會發動攻擊，也收到了不錯的效果。不過對手也抓住了幾次不錯的機會，第二回合過後，5名裁判再次全部判定卡莉芙獲勝。

第三回合，雖然楊柳仍在積極尋找機會，但是並沒有太好的辦法，卡莉芙憑借靈活的腳步一直在游走閃躲。最終裁判裁定卡莉芙獲勝，帶走這枚金牌，楊柳則收穫一枚銀牌。

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此前，巴黎奧運會拳擊女子66公斤級16強賽中，卡莉芙僅僅用了46秒就讓意大利拳手安傑拉·卡里尼主動退賽，後者在賽後一「跪」一「哭」，引發了全球眾多網友對於「性別爭議」選手參與體育運動的討論。

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楊柳遺憾摘銀！評價「性別爭議」對手：技術值得學習

據卡莉芙父親出示的1999年的官方出生證明，卡莉芙是一名天生女性。卡莉芙3年前也曾參加東京奧運會，只不過當時只拿到第5名，並沒有引起太多爭議。但在國際拳擊協會2023年的檢測中，測試結果顯示卡莉芙有「XY染色體」，因此當時她被剝奪了當年的世錦賽冠軍爭奪賽參賽資格。

2024年8月2日，國際奧委會發布聲明回應相關爭議，「參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的所有運動員均符合比賽資格和參賽規定，並遵守由巴黎2024拳擊委員會制定的所有適用醫療規定」。「任何規則的更改必須遵循適當的程序，並應基於科學證據。」

8月10日，在巴黎奧運會拳擊女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳奪得銀牌。(人民日報)

8月10日，在巴黎奧運會拳擊女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳奪得銀牌。(人民日報)

但非議並未就此停止，對此，國際奧委會主席托馬斯·巴赫在8月3日舉行的發佈會上指出，運動員性別以其護照所示為準，目前情況就是「一位女子參與了一場女性之間的競爭」。巴赫稱，「其實事情很清楚，我們這次有兩名運動員，她們就是女性，過去多年她們就是以女性運動員的身份去比賽，她們的護照也顯示是女性，這是毫無疑問的。」

8月10日，在巴黎奧運會拳擊女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳奪得銀牌。(人民日報)

8月10日，在巴黎奧運會拳擊女子66公斤級決賽中，中國選手楊柳奪得銀牌。(人民日報)

賽後，楊柳談及這位決賽對手，她表示對手的發揮非常出色，一些好的技術方面非常值得學習。她還透露，自己之前處於封閉狀態備戰，並不瞭解關於她的爭議，直到今天才聽說。「賽前我就是正常專心在研究這個對手，想著怎麼去戰勝她。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

