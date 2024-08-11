國家隊史上首位六金王　馬龍告別奧運賽場：這個舞台是最後一舞

8月10日，巴黎奧運乒乓球男團決賽，中國以3比0戰勝瑞典，奪得金牌。馬龍出戰4屆奧運合共取得6面金牌，成為奪得奧運金牌數最多的中國運動員。

在賽後，馬龍宣布將與奧運賽場告別，「作為奧運會來說，這個舞台是自己的最後一舞，這是一個完美的經歷，這種感覺是非常驕傲、非常幸運、非常自豪的」。



馬龍在賽後宣布與奧運賽場告別。（微博＠七百里加急遞煎餅）

對於運動員職業生涯的退役，馬龍稱要再想想，並提到東京奧運後，他也沒有想到有一天還會站在巴黎的賽場上，「這三年當中，我覺得確實從無論是從心理上還是從技術上還是得到了很多鍛煉」，但他仍為有機會去參加本屆奧運而感到非常開心，「身邊還有世界上實力最強的兩個隊友，大家能夠共同去為這個目標去努力，我覺得我還是非常幸運的那一個」。

8月9日，在巴黎奧運會乒乓球男團金牌賽中，中國隊戰勝瑞典隊，獲得冠軍。中國隊選手王楚欽、馬龍、樊振東（從左至右）在頒獎儀式上。（新華社）

8月9日，在巴黎奧運會乒乓球男團金牌賽中，中國隊戰勝瑞典隊，獲得冠軍。中國隊選手馬龍（左）與樊振東在頒獎儀式上。（新華社）

馬龍又稱，「無論是從我們身上看到的競技體育的魅力，還是我們願意為夢想付出一切的經歷，都可以影響到很多運動員，值得年輕運動員學習」。

在團體賽期間，馬龍大部分時間坐在男隊主教練王皓身旁，為隊友打氣加油，儼然成為「馬指導」。對此，馬龍笑稱純屬客串，「我肯定不適合當教練，我要當教練，我會對運動員要求過嚴」。

8月9日，王皓（右）和馬龍在場邊為樊振東加油助威。（新華社）

8月9日，在巴黎奧運會乒乓球男團金牌賽中，中國隊戰勝瑞典隊，獲得冠軍。（新華社）

在去年杭州亞運會，馬龍在團體獲得金牌後受訪時，曾提到「最後一次」的字眼，「之前的亞運會，每次結束都還有下一次，而這次應該是我最後一次亞運會了」。

2024年釜山世乒賽團體賽，馬龍在奪冠後再有相似的表態，「下一屆團體賽是兩年以後，自己應該不會堅持到那個時候。我世錦賽的最後一場比賽以勝利結束，我覺得世錦賽之旅是完美的」。

即將36歲的馬龍，把巴黎當作是自己的最後一屆奧運會，以團體金牌為自己的奧運經歷畫上完美的句號。