巴黎奧運｜中國40金27銀24銅創境外奧運最佳成績 暫列獎牌榜第一
撰文：鄭寧
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香港時間8月12日凌晨3時，巴黎奧運會閉幕式將在可容納8萬名觀眾的法蘭西運動場上演。今屆奧運會，中國代表團共奪得40金27銀24銅，創造了中國代表團在境外奧運會的最佳成績。
8月11日晚間結束的舉重81公斤以上級比賽，李雯雯為中國隊奪得第40枚金牌。中國代表團以40金27銀24銅，創造了僅次於2008年北京奧運48金22銀30銅的境外奧運會最佳成績。截止目前，以1枚之差勝美國（39枚金牌）暫列獎牌榜第一。
本次奧運會中，中國跳水、舉重、乒乓球、射擊等項目是奪金大項；游泳、競技體操等項目收穫多枚獎牌。另外，女子小輪車、霹靂舞等多個新項目中，中國代表團也首次獲獎，表現亮眼。
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中國代表團巴黎奧運獎牌分布：
舉重：5金0銀0銅，總計5枚獎牌
乒乓球：5金1銀0銅，總計6枚獎牌
射擊：5金2銀3銅，總計10枚獎牌
射箭：0金1銀0銅，總計1枚獎牌
拳擊：3金2銀0銅，總計5枚獎牌
摔跤：0金1銀4銅，總計5枚獎牌
曲棍球：0金1銀0銅，總計1枚獎牌
柔道：0金0銀1銅，總計1枚獎牌
游泳：2金3銀7銅，總計12枚獎牌
田徑：1金1銀2銅，總計4枚獎牌
皮劃艇：2金0銀0銅，總計2枚獎牌
競技體操：2金5銀2銅，總計9枚獎牌
網球：1金1銀0銅，總計2枚獎牌
羽毛球：2金3銀0銅，總計5枚獎牌
自由式小輪車：1金0銀0銅，總計1枚獎牌
藝術體操：1金0銀0銅，總計1枚獎牌
花樣游泳：2金0銀0銅，總計2枚獎牌
跆拳道：0金1銀1銅，總計2枚獎牌
跳水：8金2銀1銅，總計11枚獎牌
蹦床：0金1銀1銅，總計2枚獎牌
運動攀巖：0金2銀0銅，總計2枚獎牌
霹靂舞：0金0銀1銅，總計1枚獎牌
高爾夫：0金0銀1銅，總計1枚獎牌
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