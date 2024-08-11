巴黎奧運｜乒乓球傳奇！唯一曾為國家隊、中華台北都拿過獎牌球手

1988年漢城奧運，乒乓球首度列入正式競技項目。



當時年僅20歲的陳靜代表出賽，被教練要求放水，把金牌「讓」給隊內的前輩，但她不服指令，憑實力奪下奧運首面乒乓球女單金牌，導致她之後被排擠，不得不遠走他鄉。

最終，她輾轉被台灣網羅，在1996年奧運替中華台北隊拿下銀牌，成為唯一替中華台北隊、國家隊都拿過獎牌的乒乓球傳奇。

奧運乒乓球金牌選手陳靜（微博@陳靜體育）

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漢城奧運乒乓球女單決賽上演國家隊內戰，由陳靜對上資深隊友李惠芬。當時教練下指示，要求陳靜讓球給前輩，但陳靜硬是憑實力奪下奧運首面乒乓球女單金牌，締造歷史，並拿下當屆雙打銀牌。

歸國後，她本該迎來職業生涯顛峰，甚至從此平步青雲，但她卻在此時選擇退出國家隊，拋下體壇震撼彈。

原來，陳靜不顧指示奪金，被國家隊排除在外，成為她被迫背井離鄉原因。後續她為了謀求出路，不得不轉赴同樣盛行乒乓球的日本發展。

因緣際會下，陳靜被宏碁電腦乒乓球隊網羅來台，並在乒乓球協會、中華奧會的奔走下，於1992年順利取得台灣居留權，並效力於合庫乒乓球隊，還在隔年取得全台女單冠軍。

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1996年亞特蘭大奧運，陳靜時隔8年再次問鼎奧運，但這一次她不再身著國家隊球衣，而是披上中華台北隊戰袍出戰，不料卻在決賽強碰國家隊選手鄧亞萍。

本來外界看好陳靜有170厘米的身高優勢，但最後陳靜以2比3敗給155厘米的鄧亞萍，拿下銀牌，也是中華台北隊在當屆唯一獲得的奧運獎牌。

2000年悉尼奧運會，陳靜又代表中華台北隊拿下乒乓球女單銅牌，成為三次參加奧運會分別獲得金、銀、銅牌的選手。

如今，她也是唯一一位代表國家隊和中華台北隊都獲得過奧運獎牌的選手，成為一代乒乓球傳奇。

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日本乒乓球美少女菊池日菜（X@hina_ii211）

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