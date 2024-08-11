巴黎奧運｜中國代表團：對美國反興奮劑鬥爭　中國贏得階段性勝利

巴黎奧運會將於周日（11日）閉幕，國家隊以40面金牌完成今屆賽事，成為北京奧運以外，奧運金牌數目最多的一次。中國體育代表團副團長劉國永同日表示，中國體育代表團在五環旗下，面對美方極限施壓，穩善處理中國遊泳運動員藥檢事件，取得階段性勝利，以實力贏得世界的尊重。



圖為2024年7月26日，中國運動員出席巴黎奧運會開幕式。（Reuters）

用乾凈及優異成績予以回擊

劉國永以《中國贏得對美反興奮劑鬥爭的階段性勝利》撰文指出，在奧運會舉行期間，代表團採取一系列措施，保護運動員合法權益，保障代表團運動員備戰參賽不受干擾：與國際奧委會、世界反興奮劑機構、國際泳聯等全球反興奮劑領域利益相關方團結一致，多方堅決反對體育政治化，以及美國的「長臂管轄」，有力維護了國際奧林匹克大家庭的團結。

他又稱，中國體育代表團始終保持定力，不斷加強「拿乾凈金牌的反興奮劑生態體系」建設的內部穩定性，用安全、乾凈、優異成績予以最堅決的回擊。中國遊泳運動員面對高頻次的賽前興奮劑檢查，始終遵守國際規則，積極配合檢查，從未查出一例陽性，展現了中國運動員良好的個人素養和精神風貌，贏得了廣泛尊重和認可。

圖為2024 年8 月4 日，巴黎奧運舉行男子4X100米混合泳接力決賽，中國國家隊奪金。（Reuters）

中國反興奮劑工作堅持獨立權威

劉國永強調，中國反興奮劑中心立足自身，堅持獨立、公正、專業、權威開展工作，順利通過世界反興奮劑機構現場合規性評審；相關媒體和愛國人士尊重事實，理智發聲，對污衊中國運動員的言論予以有力駁斥，為中國體育代表團打贏這場和平時期的戰爭提供了強大助力。

他相信，經歷過這次事件，全球體育界對反興奮劑的認識和重視將進一步提升，反對體育政治化的共識也將進一步深化。中國政府將一如既往，致力於推進全球反興奮劑命運共同體，為全球統一的反興奮劑鬥爭作出積極貢獻。