矽谷華裔工程師海釣溺亡遺妻女　友人籌10萬美元助解殮葬及生活費

45歲的矽谷工程師邱宗德（音譯，Zongde Qiu），8月3日在美國加州一海岸附近划艇釣魚時墮海身亡。

其朋友介紹，邱宗德與愛妻育有2名女兒，他的突然離世讓家庭陷入經濟困境，家人難以負擔喪葬費。



《上觀新聞》報道，友人高通（音譯，Tong Gao）介紹，邱宗德8月3日在美國加州一海岸附近划艇釣魚時墮海，有沖浪者發現他溺水並將他帶上岸，隨即報警。邱宗德送院搶救後不治。加州聖馬特奧縣驗屍官辦公室已確認其身份。

45歲的矽谷工程師邱宗德（音譯），8月3日在美國加州一海岸附近划艇釣魚時墮海身亡。（gofundme）

高通表示，邱宗德是家庭唯一的經濟來源，與妻子張可欣（音譯）育有兩個可愛的女兒，他的突然離世讓家庭陷入經濟困境，家人甚至難以負擔喪葬費用和其他短期支出。

高通已在籌款網站發起眾籌，目標為10萬美元。截至8月12日上午10時，籌款金額已超過預期目標，達10.8萬美元。

截至8月12日上午10時，籌款金額已超過預期目標，達10.8萬美元。（gofundme）

高通介紹，海釣是邱宗德平衡工作與生活的一種方式，由於兩人有相同的興趣愛好，因此成為好朋友。

資料顯示，邱宗德在1997年至2001年本科期間，就讀於清華大學精密儀器系，並於2001年到2003年期間，繼續在該系攻讀碩士學位。碩士畢業後，邱宗德曾先後在北京、上海工作，此後前往美國工作。高通提到，邱宗德「為他的母校感到自豪」。