中國隊員帶貨力排行出爐：全紅嬋榮登｢奧運帶貨王｣　三小球銷量增

隨著巴黎奧運會的落幕，體育盛事的商機逐漸顯現，帶動了中國品牌和中小商家的銷售熱潮。中國跳水運動員全紅嬋憑藉在比賽中的優異表現，成為了本屆奧運會的「帶貨王」，許多與其相關的產品，如拖鞋、掛件等迅速熱銷，許多中小商家利用這一波熱潮，透過靈活的市場應變和電商平台迅速上架相關產品，成功在奧運經濟熱潮中分得一杯羹。此外，乒乓球、網球、羽毛球等「三小球」運動器材的銷量也大幅增長，尤其是在鄭欽文等選手的影響下，更多消費者開始關注和購買這些運動用品。



內媒《第一財經》報道，「奧運商機」對於品牌而言，形同一條完整的運營鏈路，從賽前「押寶」有潛力的運動員，到賽程中運動員晉級、奪冠等節點的同款商品、簽名抽獎，再到賽後的品牌傳播，本屆奧運會顯然成了許多運動品牌提升銷量、傳播品牌專業性的一場「大考」。

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從本次奧運會的「出圈商品」來看，主要分為專業運動器械和運動員周邊兩大類。8月9日，淘寶發布的《2024巴黎奧運同款帶貨力榜》顯示，全紅嬋、鄭欽文、孫穎莎在運動員帶貨力中位列前三。

8月9日，淘寶發布的《2024巴黎奧運同款帶貨力榜》顯示，全紅嬋、鄭欽文、孫穎莎在運動員帶貨力中位列前三。（淘寶）

根據各大電商平台的數據顯示，奧運期間，與「三小球」相關的商品銷售實現了三位數的增長。李寧、雙魚等國產品牌的銷售額持續攀升，特別是在全紅嬋奪冠後，其相關商品的銷量更是出現了爆發式的增長。

與此同時，天貓、拼多多等平台上的運動器材、運動服裝的銷售也迎來了顯著提升。唯品會的數據顯示，乒乓球拍、羽毛球拍、網球鞋等商品的銷量同比增長超過100%，這反映出消費者對於運動健身的熱情高漲。

同時，直播電商在此次奧運熱潮中亦扮演了重要角色。報道表示，如祥興箱包集團便在此期間利用抖音直播的方式，成功推廣了多款奧運相關產品。據祥興集團營銷中心總經理陳海寧透露，公司原本因內部調整而暫停的直播業務，在奧運熱潮中重新啟動，並在短短幾天內實現了數百萬的銷售額。這次成功不僅讓祥興箱包迅速回到市場前沿，也讓其品牌曝光度得到顯著提升。

無獨有偶，跨境電商也從奧運經濟中大獲裨益。SHEIN和速賣通等平台的數據顯示，奧運期間海外消費者對運動相關產品的需求大幅增加，其中尤以水上運動、自行車騎行裝備等商品銷量增長最為顯著。此外，一些內地商家更是成功將產品供應到奧運場館內，如浙江台州東宏家具為巴黎奧運會提供了4000多把椅子和400張桌子，這些椅子被運動員、教練和裁判廣泛使用，彰顯了中國製造的實力。

此外，一些新興運動如板式網球在奧運期間也引發了廣泛關注。來自廣州的優格人造草坪公司，因為板式網球場地建設需求的增加，業務增長迅猛。該公司總經理伍燕珊表示，公司的業務增長率在奧運期間達到了60%以上，並預計未來幾年將持續受益於這一新興運動的全球熱潮。