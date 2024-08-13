潘展樂解散唯一粉絲群組獲讚　拒絕飯圈！曾稱：成績差時不來找我

巴黎奧運已經閉幕，不少運動員都憑藉優異表現吸引大批粉絲，惟這亦令「飯圈文化」侵蝕體育界。國家隊游泳運動員潘展樂周一（8月12日）就解散了唯一的粉絲群組，相關話題在微博引發廣泛熱議，不少網民都表讚他「頭腦清醒，能做大事」。



潘展樂解散了唯一的粉絲群組。（微博）

相關群組在此前發布介紹中稱，「各位粉絲朋友們，與小潘關聯的官方粉絲群只有如下一個」。（微博）

潘展樂在巴黎奧運100米自由泳破紀錄奪得金牌，其後更在多次訪問中爆出金句，收穫大量粉絲。不過，人氣持續高企的潘展樂就解散了唯一的粉絲群組。

相關群組在此前發布介紹中稱，「各位粉絲朋友們，與小潘關聯的官方粉絲群只有如下一個，因群成員已滿所以想要入群的朋友預約申請即可，我們會不定時清理沉寂群成員，但其餘粉絲群均為粉絲自創與小潘本人無關，也請各位粉絲朋友不要打着小潘的名義建粉絲群，謝謝大家。」

潘展樂。（路透社）

潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

話題「潘展樂解散粉絲群」隨即登上微博熱搜榜首，引發網民熱議：

「體育競賽不需要飯圈化。」

「感覺潘展樂的思路真的很清晰，屬於運動員中最具智慧的那一類人。」

「特別好，喜歡運動員就專注賽場就好，這樣的態度不愧是在專業領域幹大事的人。」

「之前的採訪也能看出來樂樂是個很清醒的孩子，運動員關注比賽就行了，少關注其他的。」

「運動員取得好成績萬人追捧，成績一旦下滑就會被罵，比如劉翔，前一秒是粉絲，後一秒是噴子，射向運動員的毒舌箭就是他們發出的。」



談及粉絲蹲守要簽名，潘展樂表示，「成績差的時候不來找我」。（網上圖片）

對於出名之後的祝賀和寒暄，潘展樂說，「這種消息我都沒有回應過」。（網上圖片）

在此前央視的訪問中，潘展樂回應自己出名時稱，「我希望低調一點、清靜一點，我寧願這次成績沒有那麽優秀，接下來能繼續安心地努力訓練。」

談及粉絲蹲守要簽名，潘展樂表示，「成績差的時候不來找我」；而對於出名之後的祝賀和寒暄，潘展樂說，「這種消息我都沒有回應過。」