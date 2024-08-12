潘展樂霸氣回應澳洲教練質疑：最好多說幾次，誤導一下西方人
撰文：盛昀
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巴黎奧運會男子100米自由泳，潘展樂以46秒40的成績破世界紀錄奪冠。不過，澳洲有位前奧運代表級的游泳教練質疑潘展樂的表現「非人類可能」。潘展樂對此回應指：「我覺得他說得很好，最好多說幾次，誤導一下西方人，這樣我們就能起來了。」
中國19歲「飛魚」潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳決賽游出46.40秒的新世界紀錄，將自己保持的世界紀錄推前0.4秒，拿下禁藥風波纏繞下中國游泳隊在巴黎奧運的首面游泳金牌。
據此前報道，曾參加奧運的前澳洲游泳代表Brett Hawke在社交媒體發文稱，「我為那場賽事感到憤怒，我現在很沮喪，因為在那個賽場根本無可能以一整個身位勝出100米自由泳，那根本無法做到，在那個賽場以一個身位勝出非人類可能（not humanly possible）。」
《央視新聞》今日（12日）報道，潘展樂對此質疑回應指，「我覺得他說得很好，最好多說幾次，誤導一下西方人，這樣我們就能起來了。」潘展樂同時稱，對方認為「非人類可能」是把他自己框住了。但面對所謂的框定，潘展樂表示，「框是人設的，好的框框我會跳進去，不好的框，打破它！」
潘展樂提到，被質疑心裏肯定會受委屈，因為自己是清白的，「包括我的興奮劑檢測，去年一年加上今年的5月份到7月份有50多次都是陰性，而且我們自己吃的喝的都是管着的」。他同時也表示，要打破偏見，首先要保證自己是清白的，其次是拿成績有力回擊。
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