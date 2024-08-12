中國奧運獎金排名榜曝光！全紅嬋陳芋汐僅得這金額　潘展樂排第8

內媒《第一財經》統計中國奧運獎金榜單，乒乓球運動員陳夢暫時領跑獎勵榜單，金額接近400萬元（人民幣，下同）。報道亦統計了孫穎莎、全紅嬋、陳芋汐等運動員將獲得的獎勵金額。



全紅嬋與陳芋汐（Reuters）

今日，内媒《第一財經》根據公開的「地方政府、企業贊助、獎品汽車折合現金」3種獎金來源統計了本次巴黎奧運奪金選手的獎金數額。除陳夢外，乒乓球運動員孫穎莎、王楚欽也將獲得總額近200萬元的獎金，並列榜單第2。

賽後，陳夢和孫穎莎長長相擁。（視覺中國）

巴黎奧運跳水項目，中國名將全紅嬋再奪女子10米高台金牌，隊友陳芋汐則再獲銀牌，兩人也合作在雙人項目奪金。圖表顯示，全紅嬋獲獎品汽車折合現金45萬，排名第5。陳芋汐則獲獎品汽車折合現金15萬，排第11。

陳藝文（左）與昌雅妮早前贏得巴黎奧運女子雙人3米板金牌。（Getty Images）

而在奧運女子3米板跳水項目中，國家隊代表陳藝文及昌雅妮分別奪得金、銅牌，二人也在雙人項目拿下金牌。陳藝文獲獎勵45萬，排名第5。昌雅妮則獲得汽車與地方政府獎勵共計75萬，排名第3。

潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

「飛魚」潘展樂在男子100米自由泳破世界紀錄摘下國家隊本屆游泳首金，後又在男子4X100米混合泳接力決賽中奪金。根據表格統計，他將獲37.5萬獎勵，僅排第8。

8月9日，在巴黎奧運會乒乓球男團金牌賽中，中國隊戰勝瑞典隊，獲得冠軍。中國隊選手王楚欽、馬龍、樊振東（從左至右）在頒獎儀式上。（新華社）

中國「球王」樊振東在本屆奧運的男單、男團項目中摘金，獎金40萬元，排名第7。國家隊史上首位六金王馬龍則亦獲10萬獎勵，排第12。而國家隊歷來首名網球單打金牌得主鄭欽文，將獲30萬獎勵，排名第9。

巴黎奧運網球女單金牌得主鄭欽文（GettyImages）