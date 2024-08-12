中國奧運獎金排名榜曝光！全紅嬋陳芋汐僅得這金額 潘展樂排第8
撰文：盛昀
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內媒《第一財經》統計中國奧運獎金榜單，乒乓球運動員陳夢暫時領跑獎勵榜單，金額接近400萬元（人民幣，下同）。報道亦統計了孫穎莎、全紅嬋、陳芋汐等運動員將獲得的獎勵金額。
今日，内媒《第一財經》根據公開的「地方政府、企業贊助、獎品汽車折合現金」3種獎金來源統計了本次巴黎奧運奪金選手的獎金數額。除陳夢外，乒乓球運動員孫穎莎、王楚欽也將獲得總額近200萬元的獎金，並列榜單第2。
巴黎奧運跳水項目，中國名將全紅嬋再奪女子10米高台金牌，隊友陳芋汐則再獲銀牌，兩人也合作在雙人項目奪金。圖表顯示，全紅嬋獲獎品汽車折合現金45萬，排名第5。陳芋汐則獲獎品汽車折合現金15萬，排第11。
而在奧運女子3米板跳水項目中，國家隊代表陳藝文及昌雅妮分別奪得金、銅牌，二人也在雙人項目拿下金牌。陳藝文獲獎勵45萬，排名第5。昌雅妮則獲得汽車與地方政府獎勵共計75萬，排名第3。
「飛魚」潘展樂在男子100米自由泳破世界紀錄摘下國家隊本屆游泳首金，後又在男子4X100米混合泳接力決賽中奪金。根據表格統計，他將獲37.5萬獎勵，僅排第8。
中國「球王」樊振東在本屆奧運的男單、男團項目中摘金，獎金40萬元，排名第7。國家隊史上首位六金王馬龍則亦獲10萬獎勵，排第12。而國家隊歷來首名網球單打金牌得主鄭欽文，將獲30萬獎勵，排名第9。
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