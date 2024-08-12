巴黎奧運｜牙買加選手「撞臉那英」成熱話 潘展樂竟神似何潤東？
撰文：ETtoday
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2024巴黎奧運11日圓滿閉幕，比賽期間有不少選手因撞臉明星，成為熱門話題之一。
一名內地網友日前在觀賞女子田徑項目時意外發現，牙買加選手長相竟神似內地知名女歌手那英，讓其他網友直呼：「根本是那英『牙買加分英』。」
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綜合內媒報導，一名內地網友日前發文表示，在觀賞奧運轉播時發現，牙買加田徑選手Clayton長相神似歌手那英，令他直呼：
在奧運會上看到那英了哈哈哈！我就說那姐真的是太全方面發展了。
相關貼文引起網友熱議：
「不會是那英同母異父的妹妹吧」
「《2025我是歌手》等你喲 」
「一旦接受了這個設定，真的越看越像」
「那姐：這誰給我報名的」
「真的有被笑到啊！真的好像！一模一樣吧」
「沒想過這麼像啊！真的別太好笑了」
還有人盤點幾位「跟明星撞臉的奧運選手」，其中還包含「舉重選手巴魯撞臉宋小寶、乒乓球選手張本智和撞臉小叫花、田徑選手徐卓一撞臉高啟盛（蘇小玎）、游泳選手潘展樂撞臉何潤東」。
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