巴黎奧運｜微博瘋傳韓國乒乓球手拍柄有玄機 底部有張馬龍小貼紙
撰文：威廉神
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韓國20歲少女乒乓球手申裕斌在混雙贏得銅牌，在女單亦打入四強，惜季軍戰不敵日本的早田希娜。內地微博忽然熱傳，指申裕斌的乒乓球拍柄上，貼了一張中國乒乓名將馬龍的貼紙。難道馬龍是申裕斌的偶像？難道貼了馬龍貼紙可以帶來吉利？
其實，申裕斌並非故意貼上馬龍貼紙，而是她使用了一款以馬龍為代言人的球拍底板。
今日「申裕斌的球拍上貼着馬龍」的話題登上微博熱搜，從網民分享的片段見到，放大畫面一看，確實有馬龍貼紙在申裕斌球拍柄的底部。到網上翻查通訊社的照片，亦影到球拍有一張印有馬龍樣貌的小貼紙。
35歲的馬龍是中國傳奇球手，亦會參加今屆奧運的男子團體賽，他也是開幕禮的中國隊持旗手。他在乒乓球壇贏盡錦標，只是奧運男單金牌都贏過兩塊，加上男團的話擁有5面奧運金牌。
部分內地網民感詫異，認為名將馬龍魅力驚人，迷倒韓國乒乓少女申裕斌，亦大讚申裕斌可愛。然而，很快有其他網民澄清，雖然馬龍是很多乒乓球手的偶像，但申裕斌並沒有故意貼馬龍上球拍，因為馬龍的貼紙從球拍出廠一開始就在那裏。
這系列的乒乓球拍底板叫「狂飆龍」，由馬龍代言，每面球拍的球柄底部都有馬龍的貼紙，普通人去運動店都能買到。有網民表示杭州亞運已經有人炒熱這個話題，批評「一些無良媒體為了流量簡直是不要臉」，「別博眼球了，專注比賽好嗎」。有網民表示：「我的球拍上沒貼馬龍，難道是因為我不想嗎？是因為這個系列太貴了我買不起啊。」在淘寶網上，這款球拍底板普遍超過1000元人民幣。
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