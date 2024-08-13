國安部高調宣布：連續破獲千餘宗台灣間諜竊密案件

國家安全部高調宣布，連續破獲千餘宗台灣間諜竊密案件，並打掉了台灣在中國大陸布建的多個間諜情報網絡。國安部今（13）日透過其微信公眾號發表了《堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭》一文，詳細闡述了官方對台獨分裂勢力和外部干涉行為的嚴厲打擊行動。文章強調，針對台獨勢力的囂張氣焰，北京將透過打擊間諜情報活動、懲治台獨分裂勢力及反制外部勢力干涉，全面維護國家主權和安全。



國安部表示，近期官方在打擊台獨分裂勢力方面已經取得重大成果，包括對楊智淵等台獨頭目的抓捕審查，並創新性地以涉嫌分裂國家罪追究台獨分子的刑事責任。這一系列行動展示了官方在「懲獨遏獨」上的堅決態度，旨在有效遏制台獨勢力的蔓延。

今年1月，央視即曾報道楊智淵抓捕審查新聞。（央視）

同時，國安部透過文章指出，北京官方也在不斷加強對外部勢力干涉的反制。針對台獨分子勾連外部勢力、挑釁台海局勢的行徑，國安機關已及時予以挫敗，並有效阻止了域外國家介入台海局勢的圖謀，進一步鞏固了國家的主權與安全。

此外，文章重申台海局勢的惡化當歸咎於民進黨當局，指責其堅持台獨立場，拒絕承認「九二共識」，並與外部勢力勾結，導致台灣社會撕裂、經濟衰退、民生凋敝。尤其是以賴清德為代表的新一屆民進黨領導層，其台獨立場更加激進，無視台灣民眾的福祉，執意推動「倚外謀獨」、「以武拒統」的冒險行為。

最後，國安部強調，對於任何企圖分裂國家的台獨分子，官方將依法進行嚴厲懲治，終身追責，絕不姑息。隨著《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的實施，在法律層面對台獨勢力形成了強大的震懾，並開展涉台反分裂反間諜鬥爭、粉碎任何台獨分裂圖謀、反制一切「倚外謀獨」「以台制華」行徑、打擊各類滲透竊密破壞活動與捍衛國家主權、安全、發展利益。