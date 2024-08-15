廣東上月增逾1.8萬宗新冠個案　年輕人成「重災區」：症狀更明顯

廣東的新冠疫情近日引發關注，廣東省疾控局數據顯示，全省7月新增新冠感染18384宗，較6月增加了過萬宗個案，當中存在一個顯著現象，即是年輕人群體在這一波感染後，症狀表現相較以往更為突出。



廣東的新冠疫情近日引發關注。（網上圖片）

綜合內媒報道，多間醫院臨床數據顯示，本輪疫情中，年輕人普遍出現了較為明顯的疼痛、高燒等症狀，包括但不限於全身酸痛、頭痛、咽喉痛以及持續高燒，與以往疫情中長者患者症狀較為突出的現象形成了鮮明對比。

有專家認為，這種變化或與年輕人社會活動頻繁、生活作息不規律以及可能存在的免疫系統過度反應有關。年輕人常因為工作、學習或娛樂而忽略休息，導致身體處於亞健康狀態，一旦感染新冠病毒，其免疫系統可能會產生更為強烈的反應，從而引發更為明顯的症狀。專家強調，保持充足的睡眠、均衡的飲食和適度的運動是提高免疫力的關鍵。

廣東省7月新增新冠感染18384宗。（網上圖片）

不過，盡管年輕人感染後的症狀較為明顯，但這也為他們提供了早期發現和治療的機會。專家指出，年輕人應密切關注自身身體狀況，一旦出現發熱、咳嗽等疑似症狀，應立即就醫並告知醫生自己的旅居史和接觸史。

中山大學公共衛生學院教授指出，「本輪疫情中，年輕人症狀明顯，給我們提出了新的挑戰。我們需要更加深入地研究新冠病毒的傳播規律和致病機制，以便更好地制定針對性的防控策略和治療方案。」

廣東省疾病預防控制局此前公布的2024年6月和7月全省法定傳染病疫情概況顯示，6月全省新冠病毒感染發病數為8246宗，7月為18384宗，一個月增加了1萬多宗個案。

年輕人感染後的症狀較為明顯，為他們提供了早期發現和治療的機會。（新華社）

另據中國疾控中心消息，與6月相比，7月本土個案新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，主要流行株為JN.1系列變異株和XDV系列變異株，其中XDV變異株佔比上升。

其中，XDV系列變異株佔比由6月份的25.1%-32.9%上升至7月的38.8%-43.6%。有專家呼籲大家不必緊張，「現在的新冠毒力沒那麽強」，且可能每隔四五個月就會出現一輪流行高峰。