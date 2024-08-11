網傳華山醫院騰出5號樓收治新冠患者　張文宏：每年都傳出假消息

近期，內地傳出復旦大學附屬華山醫院騰出5號樓收治新冠患者；國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏更建議長者要「死死捂在家裏1個月」。

8月10日，張文宏闢謠稱是假消息，幾乎每年都有人發布同樣的假消息。



微信朋友圈流傳「華山醫院已經騰出5號樓，專門收治新冠病人」、「張文宏建議退休老人這段時間內千萬別去跳廣場舞……死死捂在家裏1個月」。張文宏表示，同樣內容的微信朋友圈信息最早在2022年12月出現，後來在2023年4月又出現過，幾乎每年都有人發同樣的假消息。

張文宏。（「華山感染」微信公號）

張文宏表示，針對當前一些網民關心的話題，微信公眾號「華山感染」於8月10日發表了一篇文章。

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近期發熱門診與新冠感染監測數據。（中國疾病預防控制中心）

該文章通過對呼吸道傳染病監測數據的分析及張文宏的點評，認為當前新型冠狀病毒等呼吸道感染處於常態波動區間內，6月上旬起逐漸檢出有的變異株占比上升，但未引起重症病例升高。

此次感染整體就診人數相較於去年秋冬季高峰還存在一定程度的降低，不會對當前的醫療資源和人群造成嚴重的疾病負擔。