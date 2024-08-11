廣東7月新冠感染18384宗　較上月新增超1萬宗　專家：不必緊張

據《羊城晚報》報道，廣東省6月份新冠病毒感染發病8246宗，7月份飆至18384宗，增加了1萬餘宗病例。不過，有專家表示，這是新冠感染的正常起峰，民眾不必緊張擔心，新冠毒力弱，病例為散發，沒有明顯的家庭聚集性，這也說明病毒傳染性弱了。



不少網民稱，自己在夏日三伏天裡竟然又「陽」了。廣東省疾病預防控制局公布，廣東省6月份新冠病毒感染發病數為8246，7月份為18384，增加了1萬余病例。感染病例增多，同時，XDV系列變異株占比上升。

另據中國疾病預防控制中心公布的7月份全國新型冠狀病毒感染疫情情況顯示，7月1日-7月31日，全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增重癥病例203宗、死亡病例2宗（其中，新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例0宗、基礎疾病合並新冠病毒感染死亡病例2宗）。

值得注意的是，流感樣病例新冠病毒陽性率從第27周（7月1日-7月7日）的8.9%持續上升至第30周（7月22日-7月28日）的18.7%。意味著新冠病毒感染呈現上升的趨勢。

病例數上升，那麼病毒株是否發生了變異呢？據中國疾病預防控制中心發布的信息顯示，與6月份相比，7月份中國內地的本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為奧密克戎變異株，主要流行株為JN.1系列變異株和XDV系列變異株。

其中XDV系列變異株占比由6月份的25.1%-32.9%上升至7月的38.8%-43.6%，差不多上升了10%左右的占比。「也不必緊張，現在的新冠毒力沒那麼強。」廣州市婦女兒童醫療中心兒科主任醫師印根權認為，目前病毒致病力已經大大降低，大眾不必擔心。

這一點也得到了呼吸科專家的認可，廣東省第二人民醫院呼吸與危重癥醫學科副主任醫師顏文森介紹：「最近門診偶爾能碰到新冠患者，癥狀比較輕，以年輕人為主，多數出現咽痛，發熱，肌肉痠痛等癥狀。而且病例往往是散發，沒有明顯的家庭聚集性。這也說明病毒傳染性弱了。」