3名中國公民在安哥拉遇害　均為熟人作案　內媒透露作案細節

8月15日，中國駐安哥拉大使館發布消息稱，今年以來，截至目前，已有3名中國公民在安哥拉遇害，均為熟人作案。

《南方都市報》報道，日前，一名中國公民在安哥拉首都羅安達被一名當地人襲擊身亡。另有一名中國人稍早前在安哥拉中國城被3名當地人殺害，嫌疑人劫走巨額財物。



據報道，2月21日，安哥拉中國城一倉庫區小作坊發生謀財兇殺案，一名中國人不幸遇難。涉事倉庫負責人透露，死者來自江蘇，年約60歲，在安哥拉工作1年多，負責管理該倉庫的安哥拉籍員工，與員工沒有衝突，「甚至對他們特別好，每天給他們喝的水都會特意去冰箱凍起來」。

事發當日7時50分許，死者檢查工作時，突然被2名當地員工按住頭部，另有1名當地的外來人員用衣服綁住其雙腳，三人合力使其窒息而死。隨後，他們撬開倉庫內的保險櫃，盜走若干美元和安哥拉寬紮現金後逃走。

今年以來，已有3名中國公民在安哥拉遇害，均為熟人作案。（南方都市報）

另據安哥拉安徽商會透露，8月2日晚，一名中國公民在安哥拉首都羅安達的佳宇國際遭遇當地人襲擊後身亡。死者來自安徽，為人和氣，沒有不良嗜好，與周圍人關係良好，長期租住在佳宇國際。

商會稱，涉事兩人都住在佳宇國際，案發當晚，疑兇提前埋伏在死者返回宿舍區的路上，用棍棒多次擊打其頭部，致其重傷去世。疑兇作案後迅速逃回宿舍換衣服，後離開佳宇國際。

中國駐安哥拉大使館提醒，在安哥拉的中國企業和公民，持續增強風險防範意識，警惕身邊熟人作案的暴力刑事犯罪風險。

使館稱，此類案件雖為偶發，但均為熟人作案，犯罪分子了解現場和受害者生活規律等情況，其目標主要是為不當獲取錢財，或報復性攻擊人身安全。使館已敦促安哥拉警方盡快緝拿兇犯，並配合死者家屬善後。