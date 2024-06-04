中國留學生加拿大武術賽中重創成植物人　被告均否認指控拒擔責

去年10月，26歲中國博士留學生雷震寰（音譯，Zhenhuan Lei）在一場武術賽中遭遇重創，陷入植物人狀態，雷母事後起訴賽事有關單位。

近日案件有新進展。據報道，賽事主辦方、雷震寰的對手、場地提供者、比賽裁判機構等多方否認指控，均拒絕承擔責任。



去年10月，雷震寰參加一場名為西加拿大武術錦標賽（Western Canadian Martial Arts Championship），當時其對手在比賽規則之外多次擊打雷震寰，但裁判沒有介入。之後，雷震寰開始嘔吐，意識不清，救護車卻在90分鐘後才趕到。

雷震寰在一場武術賽中遭遇重創，陷入植物人狀態。（橙柿新聞）

入院後，雷震寰被確定是急性硬膜下血腫——腦出血，並陷入植物人狀態。

據此前報道，雷母在狀書指出，兒子報名參加的是一個名為「輕量級連環踢」（continuous kick light）的業餘搏擊賽，以「輕量」與「受控」作宣傳，且有經驗的選手是不准參加。不過，雷震寰的對手曾在泰國出賽，在卑詩省他會被列為職業選手，但主辦單位沒有阻止此人參賽。

加拿大一名中國留學生雷震寰（Zhenhuan Lei ，音譯）2023年10月在一間大學參加一場據稱是「輕量」與「受控」的業餘搏擊賽，但對手疑似是專業選手，學生最終被打成植物人。圖為學生的母親李英（Ying Li，音譯）提供兒子出事前的照片。

雷震寰的母親起訴賽事有關的個人和組織，包括比賽組織者、雷震寰的對手、比賽裁判機構、比賽場地提供者西蒙·弗雷澤大學（Simon Fraser University (SFU)）等，但被告均否認指控，並拒絕承擔責任。

被告們聲稱，自己「盡了一切合理的責任，給了比賽足夠的謹慎態度，確保比賽對包括原告在內的所有人都是一個安全可靠的環境」，並認為「執法比賽的裁判經驗豐富，是合格的裁判，比賽安排了適當的醫療服務，原告在比賽期間得到了適當和合格的醫療服務」。

同時，被告將比賽被描述為「基於空手道規則的連續點式輕接觸比賽」，並認為不管是體育專員抑或世界踢拳總會（WAKO）都沒有必要進行監督，也無法在比賽中起到監督的作用。

被告方還表示，雷震寰曾簽署文件，了解比賽的受傷風險。但在比賽過程中，雷震寰及其教練都沒有提醒裁判或對手雷震寰受傷，不適合參加隨後的比賽。

雷震寰的對手聲稱，自己使用的力量並未超過安全比賽的界限，並稱肩遵守比賽規則，在比賽中聽從裁判的指示。

提供比賽場地的西蒙·弗雷澤大學也否認指控，他們認為場地對於所有參賽者都是合理安全，雷震寰在比賽中受傷與場地毫無關係，是其他被告的錯失。校方認為，若學校需要向雷震寰支付任何款項，法院應該判處由其他被告承擔。